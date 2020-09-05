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В Минске пропала молодая женщина

05.09.2020 08:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске ведется поиск 30-летней Марии Дорожко, о судьбе которой более двух недель ничего не известно.

В Минске пропала молодая женщина

Как сообщается, девушка (проживает на улице Каменногорская, 84) вечером 20 августа вышла с работы (СШ №42, улица Неманская, 7) в неизвестном направлении и пропала.

По некоторой информации 22 августа находилась в Слепянке (улица Столетова, 5).

Больше о ее судьбе ничего не известно.

 
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В Минске ведется поиск 30-летней Марии Дорожко, о судьбе которой более двух недель ничего не известно.
 
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