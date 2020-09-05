В Минске пропала молодая женщина

В Минске ведется поиск 30-летней Марии Дорожко, о судьбе которой более двух недель ничего не известно.





Как сообщается, девушка (проживает на улице Каменногорская, 84) вечером 20 августа вышла с работы (СШ №42, улица Неманская, 7) в неизвестном направлении и пропала.

По некоторой информации 22 августа находилась в Слепянке (улица Столетова, 5).

Больше о ее судьбе ничего не известно.