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В Минске пропала молодая женщина
Источник материала: Навiны
В Минске ведется поиск 30-летней Марии Дорожко, о судьбе которой более двух недель ничего не известно.
Как сообщается, девушка (проживает на улице Каменногорская, 84) вечером 20 августа вышла с работы (СШ №42, улица Неманская, 7) в неизвестном направлении и пропала.
По некоторой информации 22 августа находилась в Слепянке (улица Столетова, 5).
Больше о ее судьбе ничего не известно.
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В Минске ведется поиск 30-летней Марии Дорожко, о судьбе которой более двух недель ничего не известно.
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