«Мы будем вынуждены закрыть компанию в РБ». PandaDoc в открытом письме рассказала об уголовном деле против сотрудников

Источник материала: Onliner

Представители белорусской IT-компании PandaDoc на сайте savepandadoc.org опубликовали открытое письмо, в котором рассказали о подробностях обыска в минском офисе и претензиях со стороны силовиков к сотрудникам.

Начинается письмо так:

«Друзья,

2 сентября в минском офисе компании PandaDoc прошли обыски. Во время обысков в офисе были заблокированы более 20 сотрудников, 7 из которых были задержаны для допроса. К некоторым сотрудникам с обысками пришли домой и забрали их оттуда.

В течение 2 последующих дней сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР) опрашивали более 100 работников компании. На протяжении всего этого времени к задержанным сотрудникам не допускали адвокатов и никаких действий не велось.

Работа белорусского офиса практически полностью парализована».

Компания сообщила, что у силовиков есть претензии к четырем сотрудникам PandaDoc — это главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап.





В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 УК — «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере» (лишение свободы на 5—12 лет с конфискацией). Сотрудников обвиняют в завладении примерно 107 тысячами рублей из бюджета, что нанесло ущерб государству. Люди заключены под стражу на два месяца.

— Мы заявляем, что данное обвинение совершенно не соответствует действительности и не имеет под собой никаких оснований. Вся деятельность компании велась в полном соответствии с законодательством, что подтверждается неоднократными международными аудитами и проверками, — говорится в письме PandaDoc.

Также компания заявляет, что эти четыре человека не связаны с инициативой основателей PandaDoc — программой финансовой поддержки силовиков, которые уволятся со службы: «Целью этой инициативы было остановить насилие, и она никоим образом не была связана с компанией».

— И если вы думали, что это не коснется вас, то мы смело можем вас заверить в обратном: это уже коснулось всех.

PandaDoc требует освобождения своих сотрудников, закрытия уголовного дела и «дать компании нормально работать и приносить пользу и доход, в том числе государству».

В противном случае компания «предпримет следующее:

Мы будем вынуждены закрыть компанию в Республике Беларусь, что приведет к потере высокоплачиваемых рабочих мест. Так как в таком режиме работать не получится, мы начнем основание альтернативы Парка высоких технологий вне РБ. Нас ждут. Мы максимально ярко осветим этот процесс во всех международных медиа, политических и экономических кругах».

Для поддержки задержанных коллег компания просит использовать хэштег #SavePandaDoc. PandaDoc призвала записывать видео и обращения в других формах с этим хэштегом для поддержки компании.

— Нам нужна максимальная огласка. Нам нужно максимальное давление. Нам нужна максимальная солидарность. Иначе следующими будете вы, — этими словами PandaDoc заканчивает свое обращение.