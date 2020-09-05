|
Валерий Цепкало обещает отчисленным за протесты студентам учебу в Европе
Источник материала: АФН
Бывший претендент на участие в выборах президента Беларуси Валерий Цепкало пообещал белорусским студентам, отчисленным из-за участия в протестных акциях, учебу в вузах стран Центральной Европы.
"Мы договорились с польскими властями, что, если студент будет отчислен за свою активную гражданскую позицию, за свою гражданскую активность, он сможет продолжить обучение в вузах Польши, Балтии, Чехии и ряда других стран, которые поддержали инициативу", - сказал Цепкало во время вчерашнего стрима.
Цепкало также сообщил, что для помощи пострадавшими белорусам регистрирует фонды в Латвии, Эстонии и Великобритании, два уже созданы - на Украине и в Польше.
Кроме того, он собирает документы для уголовного дела против Лукашенко и суда над ним за рубежом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший претендент на участие в выборах президента Беларуси Валерий Цепкало пообещал белорусским студентам, отчисленным из-за участия в протестных акциях, учебу в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)