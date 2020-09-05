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Мелитина Станюта: «Не знаю, почему молчат спортсмены. Может, есть какое-то давление, но для тех бастующих парней на заводах – тоже есть давление»

05.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известная белорусская гимнастка Мелитина Станюта в интервью The Guardian рассказала о происходящем в Беларуси после президентских выборов.



«Если бы меня не волновала судьба моей страны, то я бы просто закрывала глаза и старалась ничего не слышать. Но я не могу. Я не могу и не буду. Беларусь – крошечная страна, не входящая в Евросоюз, и мало кому известна. Я много путешествовала и могу сказать, что многие о нашей стране не знают. Когда я говорю, что я из Беларуси, они говорят: «О, это Россия». Я говорю: «Нет, это Беларусь». Вот почему я подумала, что должна это сделать. Я должна рассказать вам о насилии в нашей стране, показать эти ужасные видео и показать то, что происходит в центре Европы в 21-м веке.

Да, акции продолжаются спустя 4 недели после выборов. Мы рассержены. У многих из нас в каждой семье теперь есть тот, кто был там на протестах или просто смотрел, сидел где-то на скамейке со своей девушкой или выходил в магазин, а затем оказывался автозаке.

Мой друг был на акции, а затем попал в больницу – он был избит и был едва в состоянии передвигаться. Он испугался и говорил: «Они, наверное, хотят показать меня лидером этих протестов».

Когда президент сказал по государственным телеканалам, что все те люди, которые хотят свободы, честных выборов, – проститутки, овцы и алкоголики, я подумала: «Боже мой, почему?» Как мы можем любить, как мы можем быть открытыми, если он явно злоупотребляет людьми?

О реакции на задержания в очередях в магазин Symbal.by

Я просто не могла молчать. Мои слова касались только закона и того, что мы живем в демократической стране. Если мы не нарушаем закон, мы находимся под защитой. Но если вы стоите в очереди в магазин, то вас могут бросить в автозак.

Я боюсь, что я вернусь в Беларусь, и они скажут: «Эй, она использовала Интернет для своей международной аудитории, и, возможно, она лидер». Или они могут подбросить наркотики в мой багаж».

О молчании коллег-спортсменов

Я получил так много сообщений, в которых говорилось: «Спасибо за ваши слова, спасибо за вашу позицию, но почему мир гимнастики молчит?». Я не знаю. Может быть, есть какое-то давление, но для тех парней [бастующих] на заводах – тоже есть давление. Может быть, гораздо больше давления», – сказала Станюта в интервью The Guardian.
 
 
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Известная белорусская гимнастка Мелитина Станюта в интервью The Guardian рассказала о происходящем в Беларуси после президентских выборов.
 
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