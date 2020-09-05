ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь прибавила 8 позиций в рейтинге инноваций. Но этот год всё "исправит"

05.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Беларусь на 8 мест повысила свою позицию в Глобальном инновационном индексе. Наша страна в рейтинге 2020 года занимает 64-е место, а в 2019 году у нее было 72-е место. Из ряда показателей рейтинга лучшая позиция у нашей страны по качеству человеческого капитала и исследований.

Согласно рейтингу 2020 года, самой инновационной страной остается Швейцария, также в первой тройке Швеция и США. Великобритания на четвертом месте, у Нидерландов - пятое, далее в ТОП-10 следуют Дания, Финляндия, Сингапур, Германия и Южная Корея.

Россия в рейтинге на 47-м, Украина - на 45-м. Латвия и Литва находятся на 36-м месте и 40-м соответственно, Польша - на 38-м месте, сообщает reform.by. При этом все страны-соседи Беларуси ухудшили свои позиции на 1-2 места.

Что это значит?

По инновационному развитию Беларусь в 2020 году повысила свою позицию в мировом рейтинге - с 72-го до 64-го места. Рейтинг учитывает такие показатели как институты, человеческий капитал и исследования, инфраструктура, развитие внутреннего рынка, развитие бизнеса.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь на 8 мест повысила свою позицию в Глобальном инновационном индексе. Наша страна в рейтинге 2020 года занимает 64-е место, а в 2019 году у нее было 72-е место. Из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ургант спародировал Лукашенко с автоматом и в кепке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.09.2020
Mir24.TV Belarus
05.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика