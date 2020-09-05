Согласно рейтингу 2020 года, самой инновационной страной остается Швейцария, также в первой тройке Швеция и США. Великобритания на четвертом месте, у Нидерландов - пятое, далее в ТОП-10 следуют Дания, Финляндия, Сингапур, Германия и Южная Корея.





Россия в рейтинге на 47-м, Украина - на 45-м. Латвия и Литва находятся на 36-м месте и 40-м соответственно, Польша - на 38-м месте, сообщает reform.by. При этом все страны-соседи Беларуси ухудшили свои позиции на 1-2 места.





Что это значит?





По инновационному развитию Беларусь в 2020 году повысила свою позицию в мировом рейтинге - с 72-го до 64-го места. Рейтинг учитывает такие показатели как институты, человеческий капитал и исследования, инфраструктура, развитие внутреннего рынка, развитие бизнеса.