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Ургант спародировал Лукашенко с автоматом и в кепке
Источник материала: Партизан
Телеведущий Иван Ургант спародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, который две недели назад на фоне протестов в Минске появился с оружием и бронежилете в сопровождении вооруженного 15-летнего сына.
Видео с пародией было опубликовано в аккаунте шоу «Вечерний Ургант» в Twitter.
На кадрах шоумен одет в кепку и костюм, а в руках у него игрушечный автомат. Он идет по коридору в сопровождении комика Дмитрия Хрусталева, который пародирует сына Лукашенко — Николая. На Хрусталеве надета каска цвета хаки и бронежилет, в руках у него также игрушечное оружие.
«Мощно ворвались в новый сезон», — говорится в сообщении, опубликованном вместе с видео.
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Телеведущий Иван Ургант спародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, который две недели назад на фоне протестов в Минске появился с оружием и...
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