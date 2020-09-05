ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Появились новые факты убийства Александра Тарайковского: был второй выстрел

05.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Убийство демонстранта Александра Тарайковского на «Пушкинской» в Минске 10 августа попало на видео, снятое со стороны кинотеатра «Аврора». Запись передали «Еврорадио» только сейчас.

Появились новые факты убийства Александра Тарайковского: был второй выстрел
На этом и предудущем видео было видно, что у Александра Тарайковского в руках ничего нет. Хотя в первые дни после убийства милиция утверждала: 34-летний минчанин погиб от взрыва неизвестного устройства, которое якобы хотел бросить в сторону силовиков. 

Сейчас на новом ролике также виден второй выстрел в сторону Александра Тарайковского. Стреляет силовик, стоящий слева от него. После этого выстрела Тарайковский, на майке которого уже видно пятно крови, падает. 
"Главное, что мы увидели на этом ролике, — второй выстрел в сторону Александра Тарайковского. Стреляет силовик, стоящий слева от него. После этого выстрела Тарайковский, на майке которого уже видно большое пятно крови, падает", - говорят в редакции Еврорадио. - В нашем ролике момент повторяется дважды. Первый раз — as is, так, как это было снято. Второй — с увеличением и замедлением.


Жена Александра опознала его на этих кадрах.

По официальной версии, которую распространила пресс-служба МВД, мужчина якобы хотел бросить в силовиков самодельную взрывчатку, от которой и погиб. Очевидцы смерти Александра опровергают версию МВД.

Проанализировав видео тех событий, исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) пришла к выводу, что Александра могли убить бойцы спецназа КГБ «Альфа» или спецназа МВД «Алмаз», пишет Белсат.

Как известно, уголовное дело по факту убийства Александра Тарайковского до сих пор не было возбуждено.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Убийство демонстранта Александра Тарайковского на «Пушкинской» в Минске 10 августа попало на видео, снятое со стороны кинотеатра «Аврора»....
 
Новости дня
Новости разные
 
«Обидеть белорусский народ ради шутки?». Создатели Comment Out прокомментировали скандальный выпуск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.09.2020
Mir24.TV Belarus
05.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика