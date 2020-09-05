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Появились новые факты убийства Александра Тарайковского: был второй выстрел
Источник материала: Партизан
Убийство демонстранта Александра Тарайковского на «Пушкинской» в Минске 10 августа попало на видео, снятое со стороны кинотеатра «Аврора». Запись
На этом и предудущем видео было видно, что у Александра Тарайковского в руках ничего нет. Хотя в первые дни после убийства милиция утверждала: 34-летний минчанин погиб от взрыва неизвестного устройства, которое якобы хотел бросить в сторону силовиков.
Сейчас на новом ролике также виден второй выстрел в сторону Александра Тарайковского. Стреляет силовик, стоящий слева от него. После этого выстрела Тарайковский, на майке которого уже видно пятно крови, падает.
"Главное, что мы увидели на этом ролике, — второй выстрел в сторону Александра Тарайковского. Стреляет силовик, стоящий слева от него. После этого выстрела Тарайковский, на майке которого уже видно большое пятно крови, падает", - говорят в редакции Еврорадио. - В нашем ролике момент повторяется дважды. Первый раз — as is, так, как это было снято. Второй — с увеличением и замедлением.
Жена Александра опознала его на этих кадрах.
По официальной версии, которую распространила пресс-служба МВД, мужчина якобы хотел бросить в силовиков самодельную взрывчатку, от которой и погиб. Очевидцы смерти Александра опровергают версию МВД.
Проанализировав видео тех событий, исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) пришла к выводу, что Александра могли убить бойцы спецназа КГБ «Альфа» или спецназа МВД «Алмаз», пишет Белсат.
Как известно, уголовное дело по факту убийства Александра Тарайковского до сих пор не было возбуждено.
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Убийство демонстранта Александра Тарайковского на «Пушкинской» в Минске 10 августа попало на видео, снятое со стороны кинотеатра «Аврора»....
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