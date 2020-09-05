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Велогонщик Свешников скончался в ходе Гран-при Москвы
Источник материала: Партизан
Велогонщик Павел Свешников скончался на Гран-при Москвы, сообщает Федерация велосипедного спорта России.
По предварительной информации, спортсмен потерял сознание и упал во время групповой гонки,
Медики констатировали смерть спортсмена.
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Велогонщик Павел Свешников скончался на Гран-при Москвы, сообщает Федерация велосипедного спорта России.
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