Латушко: почти весь цивильный госаппарат относится негативно к власти

Член президиума Координационного совета Павел Латушко считает, что «государственный аппарат на 80 или даже более процентов относится негативно к действующей власти».





«Я отдаю себе в этом отчет, это правда», — заявил он DELFI .

По его словам, неважно, где работает тот или иной чиновник — в МИД, или Минсельхозпроде, — они все к происходящему в стране «относятся негативно».

«Соответственно, база опорная существует только на бумаге. Госаппарат демотивирован. Он не будет инициировать в ближайший время, годы никаких новых идей, проектов, программ развития, а фактически все будет выглядеть в форме «итальянской забастовки»: делать вид, что каждый ходить на работу с 9 до 6, и исполнять каким-то образом свои обязанности, чтобы тебя не уволили. Потому что в целом зарплата в государственном аппарате, по сравнению со страной, достаточно хорошая. Поэтому власть не имеет реальной точки опоры в цивильном госаппарате», — подчеркнул Латушко.