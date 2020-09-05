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Латушко: почти весь цивильный госаппарат относится негативно к власти

05.09.2020 09:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Член президиума Координационного совета Павел Латушко считает, что «государственный аппарат на 80 или даже более процентов относится негативно к действующей власти».

Латушко: почти весь цивильный госаппарат относится негативно к власти

«Я отдаю себе в этом отчет, это правда», — заявил он DELFI.

По его словам, неважно, где работает тот или иной чиновник — в МИД, или Минсельхозпроде, — они все к происходящему в стране «относятся негативно».

«Соответственно, база опорная существует только на бумаге. Госаппарат демотивирован. Он не будет инициировать в ближайший время, годы никаких новых идей, проектов, программ развития, а фактически все будет выглядеть в форме «итальянской забастовки»: делать вид, что каждый ходить на работу с 9 до 6, и исполнять каким-то образом свои обязанности, чтобы тебя не уволили. Потому что в целом зарплата в государственном аппарате, по сравнению со страной, достаточно хорошая. Поэтому власть не имеет реальной точки опоры в цивильном госаппарате», — подчеркнул Латушко.

 
 
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Член президиума Координационного совета Павел Латушко считает, что «государственный аппарат на 80 или даже более процентов относится негативно к действующей...
 
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