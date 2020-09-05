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В Светлогорском районе на трассе столкнулись в лоб Peugeot и Mercedes

05.09.2020 10:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера в 6:47 утра спасатели получили сообщение о ДТП на трассе Р31 в Светлогорском районе между деревнями Василевка и Краснова. Столкнулись Mercedes A190 и Peugeot Partner, сообщает сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Помощь спасателей понадобилась водителю Peugeot: после столкновения его зажало в машине. Работники МЧС деблокировали мужчину гидравлическим инструментом и передали медикам. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

В Светлогорском районе на трассе столкнулись в лоб Peugeot и Mercedes

В Светлогорском районе на трассе столкнулись в лоб Peugeot и Mercedes

В Светлогорском районе на трассе столкнулись в лоб Peugeot и Mercedes

Водитель Mercedes не пострадал.

 
 
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Вчера в 6:47 утра спасатели получили сообщение о ДТП на трассе Р31 в Светлогорском районе между деревнями Василевка и Краснова. Столкнулись Mercedes A190 и Peugeot Partner,...
 
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