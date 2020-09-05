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В Светлогорском районе на трассе столкнулись в лоб Peugeot и Mercedes
Источник материала: Onliner
Вчера в 6:47 утра спасатели получили сообщение о ДТП на трассе Р31 в Светлогорском районе между деревнями Василевка и Краснова. Столкнулись Mercedes A190 и Peugeot Partner,
Помощь спасателей понадобилась водителю Peugeot: после столкновения его зажало в машине. Работники МЧС деблокировали мужчину гидравлическим инструментом и передали медикам. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
Водитель Mercedes не пострадал.
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Вчера в 6:47 утра спасатели получили сообщение о ДТП на трассе Р31 в Светлогорском районе между деревнями Василевка и Краснова. Столкнулись Mercedes A190 и Peugeot Partner,...
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