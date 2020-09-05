В Светлогорском районе на трассе столкнулись в лоб Peugeot и Mercedes

Источник материала: Onliner

Вчера в 6:47 утра спасатели получили сообщение о ДТП на трассе Р31 в Светлогорском районе между деревнями Василевка и Краснова. Столкнулись Mercedes A190 и Peugeot Partner, сообщает сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Помощь спасателей понадобилась водителю Peugeot: после столкновения его зажало в машине. Работники МЧС деблокировали мужчину гидравлическим инструментом и передали медикам. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.













Водитель Mercedes не пострадал.