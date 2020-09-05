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В «Минск-Мире» вновь повесили «антивандальное» украшение фасада

05.09.2020 10:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На фасаде жилого дома «Диадема» и соседних высотках повесили «антивандальные» белые и красные ленточки. Это уже третье появление украшений: сперва там были большие бело-красно-белые флаги, а после того, как кто-то их снял, жильцы решили усложнить неизвестным задачу — и вешали ленточки. Но убрали и их.

Впрочем, люди не сдаются: они вновь придали красок фасадам. Этим утром дома жилого комплекса «Минск-Мир» выглядят так:

В «Минск-Мире» вновь повесили «антивандальное» украшение фасада

В «Минск-Мире» вновь повесили «антивандальное» украшение фасада

В «Минск-Мире» вновь повесили «антивандальное» украшение фасада

В «Минск-Мире» вновь повесили «антивандальное» украшение фасада

А вот как выглядит пятый «Марин»:

В «Минск-Мире» вновь повесили «антивандальное» украшение фасада

 
Теги: Минск
 
 
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На фасаде жилого дома «Диадема» и соседних высотках повесили «антивандальные» белые и красные ленточки. Это уже третье появление украшений: сперва там были...
 
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