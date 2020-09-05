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В «Минск-Мире» вновь повесили «антивандальное» украшение фасада
Источник материала: Onliner
На фасаде жилого дома «Диадема» и соседних высотках повесили «антивандальные» белые и красные ленточки. Это уже третье появление украшений: сперва там были большие бело-красно-белые флаги, а после того, как кто-то их снял, жильцы решили усложнить неизвестным задачу — и
Впрочем, люди не сдаются: они вновь придали красок фасадам. Этим утром дома жилого комплекса «Минск-Мир» выглядят так:
А вот как выглядит пятый «Марин»:
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На фасаде жилого дома «Диадема» и соседних высотках повесили «антивандальные» белые и красные ленточки. Это уже третье появление украшений: сперва там были...
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