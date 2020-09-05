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В Бангладеш взорвались кондиционеры в мечети: 12 жертв

05.09.2020 10:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Инцидент произошел в мечети Байтус Салат Джаме, когда там находились верующие, совершавшие молитву.

На востоке Бангладеш в городе Нараянгандж погибли не менее 12 человек в результате взрыва шести кондиционеров в мечети. Еще более 50 человек ранены, сообщает издание The Bangladesh Observer в субботу, 5 сентября.

По его данным, инцидент произошел в мечети Байтус Салат Джаме, когда там находились верующие, совершавшие молитву. В результате взрыва в мечети вылетели окна, сгорели вентиляторы, установленные на потолке.
Согласно предварительной версии, причиной взрыва стало скопление газа после утечки из трубопровода, сообщает korrespondent.net

Врачи рассказали, что у всех пострадавших сильные ожоги – минимум 30% тела. Также у людей обожжены дыхательные пути. В тяжелом состоянии находятся 26 человек.
 
 
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Инцидент произошел в мечети Байтус Салат Джаме, когда там находились верующие, совершавшие молитву.
 
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