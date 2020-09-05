Плюс 9: правозащитники признали политзаключенными еще девятерых белорусов





Уличные протесты в Минске





Как сообщает правозащитный сайт "Весна" , это Роман Богновец, Даниил Богнат, Дмитрий Кубарев, Виктор Пантелеев, Виталий Прокопчук, Егор Прокопчук, Вячеслав Рогащук, Артур Халимончик, Олег Рубец.





В совместном документе правозащитников говорится, что свобода мирных собраний гарантирована статьей 21 Международного пакта о гражданских и политических правах. "Выступления граждан носили стихийный, самоорганизованный характер и были вызваны недоверием к результатам выборов президента Республики Беларусь, которые состоялись 9 августа 2020 г. и проходили с многочисленными нарушениями и фальсификациями, не были признаны международным сообществом как демократические, справедливые и свободные", — отмечают правозащитники.





Они пишут, что собрания носили мирный характер и никому не угрожали, но спецподразделения МВД атаковали их "с непропорциональным применением физической силы, спецсредств и оружия". Всю ответственность за эти события правозащитники возложили на власти Беларуси.





"Также считаем необходимым отметить, что демонстрантами не совершались действия, которые охватываются диспозицией ст. 293 УК и, соответственно, не могут квалифицироваться как массовые беспорядки. Участники протестов не совершали поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооруженного сопротивления правоохранительным органам", — подчеркивают они.





Отдельные случаи, когда протестующие применяли силу против милиции, по мнению правозащитников, требуют отдельного рассмотрения — "с учетом контекста и обстоятельств применения насилия, в том числе в контексте самообороны от заведомо непропорциональных действий сотрудников милиции".





Правозащитники требуют немедленно освободить из-под стражи всех политзаключенных, а также людей, задержанных на мирных собраниях после выборов. Также они призывают прекратить политические репрессии против граждан страны.





Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна" (официально закрыт властями), Белорусский ПЕН-центр, РОО "Правовая инициатива", РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет”, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Центр правовой трансформации Lawtrend, консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа".



