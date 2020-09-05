ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Появились подробности гибели 22-летнего российского велогонщика

05.09.2020 10:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Появились подробности гибели российского велогонщика Павла Свешникова во время Гран-при Москвы в Крылатском. Их приводит РИА Новости.



Главный тренер сборной России Сергей Ковпанец рассказал, что во время соревнований 22-летний гонщик отстал от общей группы и потерял сознание. Он отметил, что при этом не было ни столкновения, ни контакта с другими спортсменами.

Призер чемпионата мира Виктор Манаков добавил, что у погибшего были проблемы со здоровьем. «Пульс порой был просто нездоровый. В прошлом году на соревнованиях в Омске он упал в обморок. Он перерабатывал, сердце не справлялось, удивлялся, как он с таким пульсом может выступать и гоняться на уровне», — посчитал он.

О смерти Свешникова стало известно 4 сентября. Он потерял сознание во время соревнований и упал на вираже. Медикам не удалось его спасти.

Павел Свешников завоевал серебро на чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года. На Кубке России 2019 года он стал победителем в гонке по очкам.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Появились подробности гибели российского велогонщика Павла Свешникова во время Гран-при Москвы в Крылатском. Их приводит РИА Новости.
 
Новости дня
Новости разные
 
После бала: Михаил Мархель стал в защиту проигравших футболистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.09.2020
Mir24.TV Belarus
05.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика