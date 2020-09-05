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После бала: Михаил Мархель стал в защиту проигравших футболистов

05.09.2020 10:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель дал оценку поединку с командой Албании (0:2), не согласившись, что игра в атаке у его подопечных не клеилась, сообщает «Прессбол».

После бала: Михаил Мархель стал в защиту проигравших футболистов
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– Конечно, первая игра в плане результата нам не удалась. Неприятно начинать с поражения. Но тем не мене было два разных тайма. В первом абсолютно не получилась игра в атаке, после перерыва слегка подкорректировали свои действия, стали создавать моменты. К сожалению, подвела реализация. Поэтому такой результат.

– Почему сегодня, как считаете, вообще не удалась игра в атаке?

– Я не соглашусь с вами, что она вообще не клеилась. В первом тайме – да. Сейчас тяжело называть конкретные причины, надо посмотреть, проанализировать, переговорить с ребятами. Мы их настраивали на совершенно другую игру, на ту, которую показали во втором тайме. Пусть мы и не забили, однако претензий во всяком случае по атакующим действиям мало. Моменты были, но опять-таки, хромало исполнение.

– Вчера вы говорили, что албанцы играют по одной схеме. Может, соперник все же преподнес какие-то сюрпризы?

– Нет, в тактическом плане они действовали так, как и мы ожидали. Другое дело, что наше поведение на поле до перерыва было несколько неправильным. Это не то, что доводили игрокам.

– Показалось, что Лисакович действовал оторвано ото всей команды. Это на самом деле так?

– Так. Во втором тайме он два раза взорвался, и сразу пошла острота. Это мы переговорили с игроками в раздевалке и после перерыва стали действовать иначе, чем в первом тайме. Поэтому с вами соглашусь: в первой половине он мало встречался с мячом, поэтому остроты у ворот соперника было намного меньше.

– Улучшение игры впереди можно связать с заменой Селявы на Хачатуряна?

– Хачатурян больше играет в атаку, хоть и занимает в клубе позицию опорного полузащитника. Но больше, скажем так, заточен на нападение. Поэтому, когда плохо почувствовал себя Селява, решили сделать ставку на Хачатуряна.

– Почему тогда в стартовом составе вышли два опорника – Селява и Яблонский?

– Мы понимали, какого уровня соперник, и от этого исходили. У нас атакующие полузащитники Нехайчик и Стасевич, поэтому в большей степени их зоны необходимо было страховать. Задумка в этом плане была такая.

– Стоит ли ждать изменений в составе перед спаррингом с командой Казахстана?

– Посмотрим завтра по физическому состоянию ребят. Думаю, что замены будут, будут точечные.

– Поражение испортило наши шансы в Лиге наций?

– Естественно, игр не так много, и проигрывать дома в стартовом матче… Мы изначально ставим себя в тяжелое положение. Тем не менее у нас через два дня игра, надо как можно быстрее восстановиться и тщательнее подготовиться.

– Можете ли сравнить сборную Албании по уровню с командой Грузии?

– Сегодня обсуждали эту тему. Думаю, это сборные примерно одного уровня. Очень хорошо, что мы провели эту игру, – сказал Мархель.
 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель дал оценку поединку с командой Албании (0:2), не согласившись, что игра в атаке у его подопечных не клеилась, сообщает...
 
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