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Микита Микадо призвал белорусских айтишников к солидарности

05.09.2020 10:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный белорусский IT-бизнесмен Микита Микадо, сооснователь компании PandaDoc, которая сейчас преследуется в Беларуси, обратился к колегам через Instagram:

Микита Микадо призвал белорусских айтишников к солидарности
"IT-шники, мы очень старались верить в то, что из Беларуси можно построить IT-страну. Что ПВТ — это остров безопасности и надежности. Что если мы не лезем в политику, нас не будут трогать.

Но можно ли не лезть, когда в автозаках насилуют женщин? Когда в тюрьмах пытают? Когда несовершеннолетних детей пиздят дубинками до увечий? Когда в ваших друзей и близких бросают гранаты?

Когда я услышал из первых уст о пытках и избиениях, я не мог сидеть в стороне. Я высказался и сделал то, что мог. Я сделал то, что должен был сделать. Так же, как и вы — не смогли и не сможете. Поэтому и вы, по их определению, в политике.

И сейчас они начали мочить мою компанию. Взяли четырех случайных и ни в чем неповинных людей и посадили их в тюрьму. Вообще без оснований. Им шьют хищение в особо крупном размере.

Какое хищение? Мы частная компания. Прошли аудит месяц назад. Мы в ПВТ. Мы все делали в белую — как и вы это делаете. ВСЕ юристы от происходящего приходят в шок.

Сегодня они взяли в заложники моих ребят. Завтра возьмут ваших. Или вас. Или членов ваших семей. Отмолчаться, пересидеть уже не получится.

Сейчас я прошу вас о поддержке. Власть должна знать, что, в случае репрессий в ИТ, мы будем бороться. Мы будем давить экономически, политически, информационно. Мы будем переезжать, лишая режим валютной выручки и налогов.

Сейчас мы должны держаться вместе. Если мы вместе, мы сможем достать ни в чем не повинных людей из тюрем. Мы сможем не допустить попадания в тюрьмы невинных людей по политическим заказам.

Вместе мы — сила. Вместе мы сможем дать отпор!"
 
 
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Известный белорусский IT-бизнесмен Микита Микадо, сооснователь компании PandaDoc, которая сейчас преследуется в Беларуси, обратился к колегам через Instagram:
 
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