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Они действительно любят друг друга. 10 экранных пар, которые стали встречаться в реальной жизни
Источник материала: Tut.by
Служебные романы случаются достаточно часто, а в кино больше половины романов завязываются на съемочной площадке. Если вы наблюдаете за очередной кино- или сериальной парой, раздумывая, как хорошо они бы смотрелись в жизни, возможно, ваши предположения недалеки от правды. Сегодня вспомним 10 ярких пар, которые перенесли свои отношения с экранов в жизнь.
Джонни Депп и Эмбер Херд
Хотя герой «Пиратов Карибского моря» Джонни Депп так и не женился на своей французской возлюбленной Ванессе Паради, их союз считался одним из самых стабильных в Голливуде. Актер и певица прожили вместе 14 лет и родили двоих детей, но после того как Депп снялся с Эмбер Херд в фильме 2011 года «Ромовый дневник», его семейная жизнь разладилась. В 2012 году Депп и Паради разошлись, и актер почти сразу же начал встречаться с Херд. Они поженились в 2015 году, но довольно скоро скандально разошлись и до сих пор доказывают, кто на самом деле был в их семье абьюзером.
Рами Малек и Люси Бойнтон
Рами Малек проснулся знаменитым после роли Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии», за которую получил «Оскар». Но признание киноакадемии не единственное, что дал ему этот фильм: он официально состоит в отношениях с партнершей по съемочной площадке Люси Бойнтон. О романе между актерами стало известно только на самой церемонии «Оскар-2019». Их поцелуй после объявления Малека победителем в номинации «Лучший актер» стал одним из самых запоминающихся моментов вечера.
Джаред Падалеки и Женевьева Кортез
Актеры познакомились на съемках 4 сезона сериала «Сверхъестественного». Падалеки — исполнитель одной из двух главных ролей, Кортез играла в 4 сезоне демона, соблазнившего героя. Всего через два месяца после знакомства Падалеки сделал Женевьеве предложение. Сейчас пара счастливо жената и воспитывает троих детей.
Дженнифер Моррисон и Джесси Спенсер
Эти актеры тоже познакомились на съемках сериала — они играли подопечных доктора Хауса. Но с их отношениями произошла обратная история. Сначала Спенсер сделал предложение, пара уже даже забронировала средневековый замок для проведения свадебной церемонии, но Дженнифер Моррисон решила, что они не созданы друг для друга. И уже после сложного расставания у сериальных героев актеров начался экранный роман. Что они оба при этом испытывали — остается только догадываться.
Венсан Кассель и Моника Беллуччи
Венсан Кассель и Моника Белуччи не раз изображали экранных любовников. Впервые они это сделали в психологическом триллере 1996 года «Квартира». Затем они воссоединились в кадре всего год спустя, в боевике «Доберман». В обеих лентах отношения их персонажей были не самыми счастливыми, но это не помешало звездам сойтись в реальной жизни. Они поженились в 1999 году и прожили вместе до 2013 года.
Роуз Лесли и Кит Харрингтон
Для поклонников сериала «Игра престолов» настоящим подарком стала новость о том, что Игритт и Джон Сноу встречаются в реальной жизни, ведь в сериале у их героев все закончилось трагически.
Хавьер Бардем и Пенелопа Крус
Актеры познакомились и впервые сыграли любовников в романтическом фильме 1992 года с неромантическим названием «Ветчина, ветчина» (или «Хамон, хамон»). Их отношения перешли из дружеских в любовные много лет спустя, во время работы над романтической трагикомедией Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона», где они изобразили бывших супругов, которые не могут забыть друг друга. Звезды поженились в 2010 году, через два года после выхода ленты в прокат.
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли
Супергеройский фильм 2011 года «Зеленый фонарь» оказался эпическим фиаско, но его ведущему актеру Райану Рейнольдсу грех жаловаться на судьбу. Да, он тогда не обрел франшизу, но зато нашел жену. Рейнольдс и его экранная партнерша Блейк Лайвли, звезда сериала «Сплетница», начали встречаться через несколько месяцев после выхода «Фонаря» в прокат, а еще через год они поженились. В 2014 году у них родилась дочь.
Лив Шрайбер и Наоми Уоттс
Роман этой яркой пары начался на съемочной площадке картины «Разрисованная вуаль». По сюжету отношения их героев продлились недолго. А в реальности Наоми и Лив прожили вместе 11 лет и родили двоих сыновей. Несколько лет назад пара объявила о расставании, но бывшие супруги сохранили хорошие отношения, совместно воспитывают детей и встречаются на светских мероприятиях.
Мила Кунис и Эштон Катчер
Эмигрантка из Украины Мила Кунис в самом начале своей голливудской карьеры не прошла кастинг на роль девочки из СССР. Зато несколько лет спустя Кунис смогла получить сугубо американскую роль в школьном ситкоме «Шоу 70-х». Она была единственной ведущей актрисой шоу, изображавшей персонажа своего реального возраста. Все остальные были взрослыми людьми, играющими подростков. Экранным партнером Кунис был Эштон Катчер, и их вымышленный роман перетек в настоящий лишь в 2012 году, через шесть лет после закрытия «Шоу». В 2014-м у них родилась дочь, а в 2015-м они поженились.
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Служебные романы случаются достаточно часто, а в кино больше половины романов завязываются на съемочной площадке.
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