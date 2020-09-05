Они действительно любят друг друга. 10 экранных пар, которые стали встречаться в реальной жизни

Источник материала: Tut.by

Служебные романы случаются достаточно часто, а в кино больше половины романов завязываются на съемочной площадке. Если вы наблюдаете за очередной кино- или сериальной парой, раздумывая, как хорошо они бы смотрелись в жизни, возможно, ваши предположения недалеки от правды. Сегодня вспомним 10 ярких пар, которые перенесли свои отношения с экранов в жизнь.

Джонни Депп и Эмбер Херд



Фото: film.ru

Хотя герой «Пиратов Карибского моря» Джонни Депп так и не женился на своей французской возлюбленной Ванессе Паради, их союз считался одним из самых стабильных в Голливуде. Актер и певица прожили вместе 14 лет и родили двоих детей, но после того как Депп снялся с Эмбер Херд в фильме 2011 года «Ромовый дневник», его семейная жизнь разладилась. В 2012 году Депп и Паради разошлись, и актер почти сразу же начал встречаться с Херд. Они поженились в 2015 году, но довольно скоро скандально разошлись и до сих пор доказывают, кто на самом деле был в их семье абьюзером.

Рами Малек и Люси Бойнтон



Фото: kinopoisk.ru

Рами Малек проснулся знаменитым после роли Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии», за которую получил «Оскар». Но признание киноакадемии не единственное, что дал ему этот фильм: он официально состоит в отношениях с партнершей по съемочной площадке Люси Бойнтон. О романе между актерами стало известно только на самой церемонии «Оскар-2019». Их поцелуй после объявления Малека победителем в номинации «Лучший актер» стал одним из самых запоминающихся моментов вечера.

Джаред Падалеки и Женевьева Кортез

Фото: supernatural.ru

Актеры познакомились на съемках 4 сезона сериала «Сверхъестественного». Падалеки — исполнитель одной из двух главных ролей, Кортез играла в 4 сезоне демона, соблазнившего героя. Всего через два месяца после знакомства Падалеки сделал Женевьеве предложение. Сейчас пара счастливо жената и воспитывает троих детей.

Дженнифер Моррисон и Джесси Спенсер



Фото: fanparty.ru

Эти актеры тоже познакомились на съемках сериала — они играли подопечных доктора Хауса. Но с их отношениями произошла обратная история. Сначала Спенсер сделал предложение, пара уже даже забронировала средневековый замок для проведения свадебной церемонии, но Дженнифер Моррисон решила, что они не созданы друг для друга. И уже после сложного расставания у сериальных героев актеров начался экранный роман. Что они оба при этом испытывали — остается только догадываться.

Венсан Кассель и Моника Беллуччи



Фото: filmz.ru

Венсан Кассель и Моника Белуччи не раз изображали экранных любовников. Впервые они это сделали в психологическом триллере 1996 года «Квартира». Затем они воссоединились в кадре всего год спустя, в боевике «Доберман». В обеих лентах отношения их персонажей были не самыми счастливыми, но это не помешало звездам сойтись в реальной жизни. Они поженились в 1999 году и прожили вместе до 2013 года.

Роуз Лесли и Кит Харрингтон





Для поклонников сериала «Игра престолов» настоящим подарком стала новость о том, что Игритт и Джон Сноу встречаются в реальной жизни, ведь в сериале у их героев все закончилось трагически.

Хавьер Бардем и Пенелопа Крус



Фото: kinopoisk.ru

Актеры познакомились и впервые сыграли любовников в романтическом фильме 1992 года с неромантическим названием «Ветчина, ветчина» (или «Хамон, хамон»). Их отношения перешли из дружеских в любовные много лет спустя, во время работы над романтической трагикомедией Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона», где они изобразили бывших супругов, которые не могут забыть друг друга. Звезды поженились в 2010 году, через два года после выхода ленты в прокат.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли



Фото: kino-teatr.ru

Супергеройский фильм 2011 года «Зеленый фонарь» оказался эпическим фиаско, но его ведущему актеру Райану Рейнольдсу грех жаловаться на судьбу. Да, он тогда не обрел франшизу, но зато нашел жену. Рейнольдс и его экранная партнерша Блейк Лайвли, звезда сериала «Сплетница», начали встречаться через несколько месяцев после выхода «Фонаря» в прокат, а еще через год они поженились. В 2014 году у них родилась дочь.

Лив Шрайбер и Наоми Уоттс



Фото: filmz.ru

Роман этой яркой пары начался на съемочной площадке картины «Разрисованная вуаль». По сюжету отношения их героев продлились недолго. А в реальности Наоми и Лив прожили вместе 11 лет и родили двоих сыновей. Несколько лет назад пара объявила о расставании, но бывшие супруги сохранили хорошие отношения, совместно воспитывают детей и встречаются на светских мероприятиях.

Мила Кунис и Эштон Катчер

Фото: obozrevatel.com

Эмигрантка из Украины Мила Кунис в самом начале своей голливудской карьеры не прошла кастинг на роль девочки из СССР. Зато несколько лет спустя Кунис смогла получить сугубо американскую роль в школьном ситкоме «Шоу 70-х». Она была единственной ведущей актрисой шоу, изображавшей персонажа своего реального возраста. Все остальные были взрослыми людьми, играющими подростков. Экранным партнером Кунис был Эштон Катчер, и их вымышленный роман перетек в настоящий лишь в 2012 году, через шесть лет после закрытия «Шоу». В 2014-м у них родилась дочь, а в 2015-м они поженились.