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Архиепископ Кондрусевич: от того, как мы сегодня будем действовать, зависит наше будущее

05.09.2020 10:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

4 сентября из Гродно началась перегринация (перемещение) фигуры святого Архангела Михаила по кафедральным костелам всех епархий в Беларуси в интенции скорейшего разрешения общественно-политического кризиса в стране.

Архиепископ Кондрусевич: от того, как мы сегодня будем действовать, зависит наше будущее
Фото Catholic.by

С этой инициативой выступил 29 августа председатель Конференции католических епископов Беларуси, митрополит Минско-Могилевского архиепископа Тадеуш Кондрусевич, которому белорусские власти не дают вернуться в страну, сообщает портал Catholic.by.

Вечером 4 сентября фигуру святого Архангела Михаила, небесного покровителя костела в Беларуси, торжественно приветствовали в Гродненской кафедральной базилике Святого Франциска Ксаверия (Фарный костел).

По этому поводу архиепископ Кондрусевич направил свое слово из Белостока, где в настоящее время находится в изгнании.

«Мирная и толерантная Беларусь переживает тревожное время, и от того, как мы сегодня будем действовать, зависит наше будущее», — заявил Кондрусевич.

«Обращаюсь к вам с этим пастырским словом из-за границы, где вынужден находиться по причине запрета возвращения на родину. Своими мыслями и молитвами я с вами. Благодарю за солидарную поддержку и молитвы в интенции моего скорейшего возвращения к своей пастве. Нынешнее свое положение принимаю как Божье испытание, которое жертвую в интенции скорейшего и мирного разрешения общественно-политического кризиса в нашем Отечестве и его мирного будущего», — отметил архиепископ.

«Сегодня во имя нашего будущего нам прежде всего нужно покаяние, без которого невозможно начать новую жизнь. Покаяние ведет к внутренней духовной свободе, которая является основой друг друга. Мы все созданы для свободы, которую нельзя правильно понять без ответственности. Недаром Иоанн Павел II сказал, что свобода без ответственности ведет к анархии. Нам также нужен дух прощения и милосердия с принципом справедливости, как напоминает старая латинская максима: Iustitia in caritate — «Справедливость в милосердии». Простить нелегко, но без прощения нет будущего», — подчеркнул глава Конференции католических епископов Беларуси.

 
Теги: Гродно
 
 
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4 сентября из Гродно началась перегринация (перемещение) фигуры святого Архангела Михаила по кафедральным костелам всех епархий в Беларуси в интенции скорейшего...
 
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