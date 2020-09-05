Четыре топ-менеджера PandaDoc арестованы в Минске, компания заявляет о мести властей

Четыре топ-менеджера IT-компании PandaDoc арестованы в Минске на два месяца по подозрению в хищении в особо крупном размере. В компании заявляют, что обвинение не соответствует действительности, и называют это местью властей за личную инициативу основателей PandaDoc по оказанию помощи уволившимся силовикам.





Как отмечается в заявлении PandaDoc, которое размещено на сайте savepandadoc.org , 2 сентября в минском офисе компании прошли обыски. Во время обысков в офисе были заблокированы более 20 сотрудников, 7 из которых были задержаны для допроса. К некоторым сотрудникам с обысками пришли домой и забрали их оттуда.

В течение двух последующих дней сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля опрашивали более 100 работников компании. На протяжении всего этого времени к задержанным сотрудникам не допускали адвокатов и никаких действий не велось.

В настоящее время задержаны главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап.

«Работа белорусского офиса практически полностью парализована. Сегодня сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, используя свое должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству. К сотрудникам применена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — отмечает PandaDoc.

«Мы заявляем, что данное обвинение совершенно не соответствует действительности и не имеет под собой никаких оснований. Вся деятельность компании велась в полном соответствии с законодательством, что подтверждается неоднократными международными аудитами и проверками. Не секрет, что в Республике Беларусь практикуются политические заказы на оппонентов. Однако в данном случае власти решили взять в заложники четырех невиновных людей, которые никоим образом не имеют отношения к инициативе основателей компании PandaDoc», — говорится в заявлении.

«Эти репрессии проводятся, чтобы оказать давление и остановить инициативу основателей компании. Да, в рамках этой личной инициативы основатели компании оказывали помощь уволенным силовикам, бывшие коллеги которых начали против них репрессии. Целью этой инициативы было остановить насилие, и она никоим образом не была связана с компанией», — подчеркивает PandaDoc.

«Закона больше нет. Власть даже не пытается действовать по закону, она просто фабрикует дела под политические заказы, которые приходят сверху. И если вы думали, что это не коснется вас, то мы смело можем вас заверить в обратном — это уже коснулось всех», — констатируют в ИТ-компании.

PandaDoc требует немедленно освободить коллег, закрыть уголовное дело, дать компании нормально работать и приносить пользу и доход, в том числе государству.

В компании заявляют, что в ином случае будут вынуждены закрыть офис в Беларуси и начать основание альтернативы Парка высоких технологий за пределами страны.

После августовских жестоких разгонов и избиений в Минске мирных демонстрантов, протестовавших против фальсификаций на президентских выборах, основатель PandaDoc Микита Микадо публично обратился к силовикам. Он предложил им финансовую помощь, если они решат уйти со службы на фоне протестов, и создал проект Protect Belarus. Эта инициатива совместно с фондом солидарности оказывает помощь, в том числе материальную, сотрудникам силовых ведомств, уволившимся из органов по моральным и политическим мотивам. На сегодня в Protect Belarus уже поступило около 600 заявок о помощи. Несколько десятков выплат одобрено, более 20 бывших правоохранителей помощь уже получили.

Компанию PandaDoc белорусы Микита Микадо и Сергей Борисюк создали в 2011 году в США. В 2013 запустили сервис по автоматизации документооборота, ставший одним из самых успешных международных стартапов. Головной офис PandaDoc находится в Сан-Франциско, при этом продукт разрабатывается в Минске. Белорусский офис занимается непосредственно разработкой продукта.