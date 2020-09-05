«Расхождения в позициях государств ЕС снижают шансы Беларуси превратиться в демократическую страну»

По мнению лидера правящих литовских «аграриев» Рамунаса Карбаускиса, расхождения в позициях стран ЕС по Беларуси снижают шансы страны на превращение в демократическое государство, и не будут способствовать стабильности в регионе.





На своей странице в соцсети политик выразил надежду на то, что не подтвердятся сигналы о том, что по причине несогласия крупных государств союза Александр Лукашенко не был внесен в список санкций ЕС.

«Расхождения в позициях государств ЕС и отсутствие общего согласия снижают шансы Беларуси на то, что в один день она превратиться в демократическую страну, это также не способствует обеспечению политической стабильности в регионе», — приводит ru.delfi.lt слова Карбаускиса.

Местью со стороны Лукашенко литовский политик назвал угрозы ввести ответные санкции, в том числе отказаться от погрузок в Клайпедском морском порту. Если это решение будет принято Минском, то оно, считает лидер «аграриев», «навредит самой Беларуси и ее людям».

«Однако даже не экономическая сторона важна в этой ситуации — важно то, что, осуждая диктатора, мы остаемся солидарными с Белорусским Народом, стремящимся жить в более справедливом обществе, уважающем основные права человека», — резюмировал Карбаускис.