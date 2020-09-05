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"Литва хочет показать свою значимость": эксперт о санкциях против Беларуси
05.09.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Литва была ведущей страной ЕС, на территории которой велась работа против существующей в Беларуси власти, еще задолго до событий, связанных с нынешними выборами президента Беларуси, отметил собеседник Sputnik ― директор российского Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов.
© Photo : Пресс-служба президента РБ
"Литва эту первую ракетку оспаривала у Польши, где также сосредоточены антилукашенковские центры из представителей оппозиции", ―говорит Попов.
Сейчас, когда Польша окончательно "перетянула одеяло на себя", Литве важно показать партнерам по Евросоюзу свою "проамериканскость" и значимость в борьбе с режимом Лукашенко, отмечает собеседник.
"После того, как целый ряд стран ЕС показали такой настрой, Вильнюсу нужно чем-то удивить своих соседей и показать, что они в авангарде борьбы против Лукашенко", ― считает Попов.
Литовское намерение расширить санкции против Беларуси ― это "желание произвести эффект внутри союзников по Евросоюзу, ничего более", добавляет аналитик.
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