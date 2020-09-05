Карпенко поручил усилить безопасность в учебных заведениях

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 сен – Sputnik. Министр образования Беларуси Игорь Карпенко поручил усилить контроль доступа посторонних лиц в учебные заведения, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Министр образования Игорь Карпенко дал поручения, касающиеся обеспечения безопасности обучающихся, профессорско-преподавательского состава, работников учреждений при организации учебного процесса и нахождении в зданиях, сооружениях и на территории учреждений образования", - говорится в сообщении.

Глава ведомства в частности поручил принять дополнительные меры по усилению контроля доступа посторонних лиц, а также иные меры по укреплению режима безопасности.

С этой целью будет организовано взаимодействие всех заинтересованных служб, в том числе органов охраны правопорядка.

Письмо главы Минобра направлено во все учреждения образования.

Во вторник студенты ряда белорусских вузов, в том числе МГЛУ, вышли на акции протеста в Минске. В результате сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек. В пятницу официальный представитель МВД Ольга Чемоданова сообщила о задержаниях в МГЛУ в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек". Сообщалось, что министр Карпенко в курсе ситуации в МГЛУ, случившемуся будет дана правовая оценка.