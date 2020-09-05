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Карпенко поручил усилить безопасность в учебных заведениях

05.09.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 сен – Sputnik. Министр образования Беларуси Игорь Карпенко поручил усилить контроль доступа посторонних лиц в учебные заведения, сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Министр образования Игорь Карпенко дал поручения, касающиеся обеспечения безопасности обучающихся, профессорско-преподавательского состава, работников учреждений при организации учебного процесса и нахождении в зданиях, сооружениях и на территории учреждений образования", - говорится в сообщении.

Глава ведомства в частности поручил принять дополнительные меры по усилению контроля доступа посторонних лиц, а также иные меры по укреплению режима безопасности.

С этой целью будет организовано взаимодействие всех заинтересованных служб, в том числе органов охраны правопорядка.

Письмо главы Минобра направлено во все учреждения образования.

Во вторник студенты ряда белорусских вузов, в том числе МГЛУ, вышли на акции протеста в Минске. В результате сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек. В пятницу официальный представитель МВД Ольга Чемоданова сообщила о задержаниях в МГЛУ в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек". Сообщалось, что министр Карпенко в курсе ситуации в МГЛУ, случившемуся будет дана правовая оценка.

 
Теги: Минск
 
 
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Решение главы Минобра было принято после событий в МГЛУ, где сотрудники правопорядка задерживали студентов, участвовавших в протестных акциях.
 
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