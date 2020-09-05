Министр образования поручил усилить меры безопасности в вузах и школах

Источник материала: Onliner

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси, поручил обеспечить безопасность учеников, преподавателей и работников учреждений при организации учебного процесса и нахождения в образовательных заведениях. Об этом сообщает министерство в своем Telegram-канале.

В частности, планируется следующее:

— принять дополнительные меры по усилению контроля доступа посторонних в учреждения образования, а также иные меры по укреплению в них режима безопасности;

— организовать взаимодействие всех заинтересованных служб, в том числе органов охраны и правопорядка, в целях выполнения практических мероприятий по обеспечению безопасных условий пребывания граждан в учреждениях образования.

Письма с этими поручениями направлены во всех учреждения образования.

Вчера Telegram-канал «Молодежный поезд» опубликовал тезисы разговора с Игорем Карпенко: 1 сентября в Минске было задержано 34 студента и «большинство из них отпустили», министр читает разные Telegram-каналы (называть их не стал) и посетовал, что вузы не представлены на этой платформе.