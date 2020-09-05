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Лексус и Вован, эксперт и депутат Госдумы о "перехваченном" Лукашенко разговоре
Источник материала: Партизан
«Перехваченный» белорусской разведкой «разговор между Варшавой и Берлином», который накануне опубликовало государственное телевидение, а ранее анонсировал Лукашенко, никак не связан с российскими пранкерами Лексусом и Вованом (Алексеем Столяровым и Владимиром Кузнецовым).
«Мы к этому не имеем отношения», — ответил Кузнецов
Как сообщалось ранее, запись разговора также передана на изучение российским спецслужбам.
«К любым подобным записям я бы относился очень осторожно, потому что подобного образа записи, особенно когда они используются в публичной сфере, могут собирать элементы, скажем так, недостоверности», — пояснил агентству член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Он также отметил, что отношения России Германии «не должны страдать» от публикаций Минском подобных «перехватов».
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«Перехваченный» белорусской разведкой «разговор между Варшавой и Берлином», который накануне опубликовало государственное телевидение, а ранее анонсировал...
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