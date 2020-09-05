











РИА Новости , запросившему комментарии сразу после выхода «разговора» об Алексее Навальном. Возможная причастность других пранкеров пока не установлена. «Мы к этому не имеем отношения», — ответил Кузнецов, запросившему комментарии сразу после выхода «разговора» об Алексее Навальном. Возможная причастность других пранкеров пока не установлена.





Как сообщалось ранее, запись разговора также передана на изучение российским спецслужбам.





«К любым подобным записям я бы относился очень осторожно, потому что подобного образа записи, особенно когда они используются в публичной сфере, могут собирать элементы, скажем так, недостоверности», — пояснил агентству член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Он также отметил, что отношения России Германии «не должны страдать» от публикаций Минском подобных «перехватов».



