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Телеграм-канал: Портал TUT.BY могут лишить лицензии СМИ

05.09.2020 11:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси могут заблокировать работу портала TUT.BY с возможным лишением его лицензии СМИ.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил российский политтехнолог Владислав Рогимов.

«По информации из источника в АП Белоруссии правительство этой страны рассматривает вопрос о проведении обысков и предпримет попытку парализовать работу белорусского информационного-сервисного интернет-портала TUT.BY с возможным лишением его лицензии СМИ», - сообщил Рогимов.

Отметим, что в Беларуси власти массово лишили аккредитации сотрудников иностранных СМИ, освещающих ситуацию в республике. С запретом на работу уже столкнулись журналисты Би-би-си, Reuters, «Радио Свобода», AFP и другие. Плюс к этому, Мининформ заблокировал ряд белорусских интернет-СМИ.
 
 
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В Беларуси могут заблокировать работу портала TUT.BY с возможным лишением его лицензии СМИ.
 
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