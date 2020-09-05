Эксперт. Дедолларизацию профукали: белорусы опять должны за жилье в валюте

пишет Белсат. После девальвации, когда чуть ли не в одночасье доходы граждан в долларовом эквиваленте упали на 30%. Те, кто в 2008-м отдавал ползарплаты на выплаты по кредиту на жилье, после девальвации обнаружили: не остается на пропитание. И пошли в банки просить предоставить отсрочку, пересмотреть условия. Были даже те, кто отдал банку жилье, впрочем, это были единицы. Нацбанк гражданам пытался подсобить: сначала обязал банки брать платежи не в долларах, а в рублях по курсу. А потом настоятельно рекомендовал перевести валютные кредиты в рублевые. Со скрипом и не все банки согласились. До сих пор есть семьи, выплачивающие валютные кредиты. У Беларусбанка, кстати, ставка по ним снижалась, последняя была 5% годовых в долларах. Валютное кредитование физических лиц Нацбанк Беларуси запретил еще в 2009 году,Белсат. После девальвации, когда чуть ли не в одночасье доходы граждан в долларовом эквиваленте упали на 30%. Те, кто в 2008-м отдавал ползарплаты на выплаты по кредиту на жилье, после девальвации обнаружили: не остается на пропитание. И пошли в банки просить предоставить отсрочку, пересмотреть условия. Были даже те, кто отдал банку жилье, впрочем, это были единицы. Нацбанк гражданам пытался подсобить: сначала обязал банки брать платежи не в долларах, а в рублях по курсу. А потом настоятельно рекомендовал перевести валютные кредиты в рублевые. Со скрипом и не все банки согласились. До сих пор есть семьи, выплачивающие валютные кредиты. У Беларусбанка, кстати, ставка по ним снижалась, последняя была 5% годовых в долларах.





Экономика с 2009-го не стала более устойчивой, а вторая волна обесценивания белорусского рубля в 2011-м укрепила застройщиков в убежденности, что нужно как-то привязывать платежи дольщиков к курсу доллара. На фоне не прекращающихся разговоров про дедолларизацию отечественной экономики кризис 2015-го вынудил привязать цену квадратного метра к доллару даже госзастройщиков, строящих коммерческое жилье.





Большинство девелоперов предоставляло рассрочку ровно на строительство дома, читай, на год-два. Посему те, кто соглашался, хоть как-то могли рассчитать силы. Пятилетняя валютная рассрочка предлагалась у «А-100». Семилетняя, с удорожанием квадратного метра – на самый дорогой проект «Айрона». Максимальная, на десять лет – у «Дана Холдингз», и новоселов Минск-Мира. Напомню, маркетологи сербских друзей Лукашенко придумали, как продать будущие метры тем, у кого нет подтвержденных доходов и минимум денег на первоначальный взнос. В рассрочку, с привязкой к евро. Так застройщик ничего не теряет, но получает массовые продажи и стабильный источник финансирования.





На момент появления предложения оно выглядело для неподготовленной психики заманчиво. Ежемесячно платить застройщику полагалось столько же, сколько бы платил банку, если бы банк одобрил кредит. При этом застройщик никак не ограничивал потенциального покупателя. Хочешь в рассрочку стометровую квартиру по 1200 евро за квадратный метр? Пожалуйста, заплати 10% от стоимости, подпишись под договором долевки, плати, а как сдадим, пользуйся по договору найма и продолжай выплачивать.









Сколько именно людей поучаствовали в «акциях» застройщиков, коммерческая тайна, но очевидно, немало. В офисе «Даны Холдингз» в первые дни действия предложения толпились покупатели всех возрастов и со всей республики. Не похоже, что все они получают зарплаты в привязке к евро. И не факт, что умеют предвидеть будущее.





Евро в начале января стоил 2,35 белорусского рубля, в начале сентября – 3,16. Платеж в 500 евро (почему-то именно эта сумма подавалась в рекламе как замечательное предложение – живешь в «своей» квартире и платишь как за съемную) вырос в белорусских рублях с 1175 до 1580.





«Рассрочникам» очевидно стало труднее платить, и не факт, что это предел роста стоимости евро. Похоже, сообразили, что впереди могут быть проблемы, и менеджеры Даны. И решили для начала просто сократить количество тех, кто взял жилье в рассрочку, простимулировать их рассчитаться досрочно за скидку.





В отделе продаж «Дана Холдингз» порталу Realt.by объяснили, как действует свежая акция:





– Рассрочка действует на сумму досрочного погашения. То есть, допустим, вы гасите 5000 евро, в остатке – 26 тысяч евро. 20% от 5000 евро – это 1000 евро. В итоге отнимается от остатка 5000 евро и еще дополнительно 1000 евро. Получается, что в итоге останется 20 тысяч евро. Именно таким образом действует скидка на досрочное погашение.





Но при этом внесенная сумма должна быть не менее суммы двух обязательных платежей. То есть, если обязательный платеж составляет, к примеру, 500 евро, а клиент вносит 700 евро, то это не будет считаться досрочным погашением. В таком примере – только от 1000 евро. И чем больше платеж досрочного погашения, тем больше скидка.





Те, кто взял квартиру в рассрочку, имея на руках чуть ли не всю ее стоимость, предложением воспользуется. Но самых небогатых клиентов, которые получают зарплату в рублях, акция не спасет. Им все трудней платить, и, если курс продолжит расти, можно ожидать цепей граждан с плакатами «не отбирайте у нас крышу над головой» и «у наших детей нет другого жилья». Ну или что-то пожестче в адрес застройщика. Хотя винить застройщика не в чем – он никого не обманывал, силком не тянул, люди добровольно подписывались под графиком платежей.









Те, кто не сможет платить, попадают в патовую ситуацию: квартира им не принадлежит, в отделку уже вложены десятки тысяч, по договору они просто обязаны собрать вещи и уйти. Штрафные санкции за расторжение договора и выплата остатков в рублях без привязки к валюте – все, что полагается выскочившим из рассрочки.





Можно, конечно, наивно надеяться, что ни одна семья не попадет в эту ситуацию. Но – риск огромен. Остается только гадать, куда смотрели Нацбанк с Минюстом, когда застройщики запускали эту акцию, как не разглядели опасности. И ждать, когда бомба валютной рассрочки сдетанирует.



