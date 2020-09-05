Карпенко отреагировал на задержания студентов в здании МГЛУ

Министр образования Игорь Карпенко поручил обеспечить безопасность обучающихся, профессорско-преподавательского состава, работников учреждений при организации учебного процесса и нахождении в зданиях, сооружениях и на территории учреждений образования.

Как сообщает телеграм-канал ведомства, будут приняты «дополнительные меры по усилению контроля доступа посторонних в учреждения образования, а также иные меры по укреплению в них режима безопасности».

Помимо этого будет организовано «взаимодействие всех заинтересованных служб, в том числе органов охраны и правопорядка, в целях выполнения практических мероприятий по обеспечению безопасных условий пребывания граждан в учреждениях образования».

Письмо с данными поручениями уже направлено во все учреждения образования.

Как сообщалось, в Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) сотрудники милиции и неизвестные в гражданской одежде 4 сентября жестко задержали пятерых студентов .

При этом в холле присутствовало несколько человек из администрации вуза, которые на действия силовиков никак не реагировали.

Спустя несколько часов задержанных студентов отпустили из милиции. На них составили протоколы за «участие в несанкционированном мероприятии».

Незадолго до этого около двух десятков студентов вуза собрались в холле университета, чтобы вместе спеть песни на английском языке. В руках у некоторых студентов были бело-красно-белые флаги. После исполнения последней песни ребята прокричали «Жыве Беларусь!». Студенты проводят такие собрания ежедневно с 1 сентября.