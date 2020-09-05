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Чехия готова помочь пострадавшим от насилия силовиков белорусам

05.09.2020 11:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Власти Чехии приняли решение оказать помощь белорусам, пострадавшим от насилия силовиков.

По информации чешского ТВ, разработанный местным МВД соответствующий документ будет представлен в Кабмине.

Если он будет утвержден, белорусы смогут получить бесплатную медицинскую и реабилитационную поддержку. Как отмечается, переправкой раненных белорусов будет заниматься управление правительственных полетов Вооруженных сил Чехии.

Также сообщается, что МИД подготовит визы для нуждающихся белорусов, а Минздрав выделит места в больницах.

 
 
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Власти Чехии приняли решение оказать помощь белорусам, пострадавшим от насилия силовиков. По информации чешского ТВ, разработанный местным МВД соответствующий...
 
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