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Чехия готова помочь пострадавшим от насилия силовиков белорусам
Источник материала: Навiны
Власти Чехии приняли решение оказать помощь белорусам, пострадавшим от насилия силовиков.
По информации
Если он будет утвержден, белорусы смогут получить бесплатную медицинскую и реабилитационную поддержку. Как отмечается, переправкой раненных белорусов будет заниматься управление правительственных полетов Вооруженных сил Чехии.
Также сообщается, что МИД подготовит визы для нуждающихся белорусов, а Минздрав выделит места в больницах.
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Власти Чехии приняли решение оказать помощь белорусам, пострадавшим от насилия силовиков. По информации чешского ТВ, разработанный местным МВД соответствующий...
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