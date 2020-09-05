Самое время искать работу? Полезные советы, которые помогут трудоустроиться в кризис

Источник материала: ProBusiness

Экономика входит в крутое пике: ситуация нестабильна, ожидается миллиардный дефицит бюджета, на горизонте маячит вторая волна пандемии… В этих условиях многие компании вынуждены сокращать сотрудников. А вакансий, по тем же причинам, больше не становится. Как подготовиться к смене работы и повысить свою значимость на рынке труда? Подготовили для вас подборку полезных материалов по теме.

Молодость vs опыт. Когда выгодно нанимать сотрудников в возрасте 40+

Кого выбрать на руководящую должность при прочих равных — молодого и дерзкого или опытного сотрудника постарше? В каком возрасте люди достигают пика своих профессиональных возможностей и почему не стоит отказывать в найме возрастным кандидатам, рассказывает генеральный директор рекрутинговой биржи JungleJobs Евгения Дворская.



Фото с сайта ricibaspartija.lv

«На постсоветском пространстве на позицию топ-менеджера ждут людей в возрасте 36−45 лет, потому что их молодость еще не закончилась, а опыт они уже приобрели. На Западе, наоборот, специалисты только в 45 лет начинают занимать топовые позиции и идти по карьерной лестнице руководителя. В реальности убеждение работодателей на постсоветском пространстве в том, что у топ-менеджера в возрасте нет драйва и стремления что-то менять — ошибочно».



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«После коронакризиса вы станете сильнее». Что сейчас делать работодателям и тем, кого уже сократили?

О подходах к оптимизации персонала сегодня, а также о том, что делать специалистам, которые будут вынуждены менять работу, рассказала Ксения Кручинина, HR-рекрутер, специалист по построению отношений с персоналом.



Ксения Кручинина. Фото из личного архива



«Что делать, если вы попали под сокращение? Первое — договоритесь о максимально выгодных условиях (несколько зарплат, хорошие рекомендации, возможность вернуться, как только ситуация наладится, и т.д.). Не надо скандалить, разбираться, угрожать.



Помните, что вам надо будет искать работу, и вашему нынешнему работодателю могут позвонить за рекомендациями. В последний год собирать рекомендации стало очень популярной темой, так что не стоит думать, что "пронесет"…»



С остальными советами опытного рекрутера можно ознакомиться по ссылке.

Сейчас не худшее время «переключать передачи»: как стартапам реагировать на изменения

Как оперативно реагировать на резкие изменения — во внешнем окружении, экономике, при падении спроса? На эти и другие вопросы отвечает Виктория Тигипко, основательница и управляющий партнер одного из самых успешных в Европе венчурных фондов TA Venture.



Виктория Тигипко. Фото: Надежда Бужан, probusiness.io



«Стоит затягивать пояса или нет — это зависит от реалий вашей вертикали или ниши. Но даже для тех, у кого бизнес идет достаточно нейтрально, операционная эффективность сейчас очень важна. Об этом еще рано говорить наверняка, но причина заключается в том, что привлечение нового капитала в ближайшей перспективе потенциально может усложниться (а оценки — снизиться), даже для тех, у кого пока все идет хорошо».



С другими мыслями эксперта вы можете согласиться (или нет), перейдя по этой ссылке .

«Без панических атак не мог просить прибавки к зарплате». Как преодолеть синдром самозванца?

Пока одних сокращают, другим «добавляют» обязанностей. Это — благоприятное время для того, чтобы попросить прибавку к зарплате (особенно с учетом нестабильного курса валют). Но именно личные качества сотрудника зачастую мешают это сделать. Один из самых коварных «недругов» — синдром самозванца. О том, как его распознать, преодолеть нерешительность, страх совершить ошибку и сомнения в своей компетентности, рассказала Мила Илагина, карьерный и HR-консультант, психолог.



Фото с сайта aif.ua



«Те, кого постоянно тыкали носом в неудачи, сталкиваются с ощущением, что они по-прежнему ничего не могут сделать толково. Они сознательно тормозят карьеру, не просят повышения зарплаты, терпят плохое отношение и пинают себя за любые ошибки, игнорируя успехи и все хорошее, что у них есть».



Три примера профессиональных проявлений + 5 шагов по избавлению от такого синдрома — ждут вас по ссылке .

«Целых 2 месяца не могу устроиться! Что со мной не так?» — ошибки и стереотипы в поиске работы за границей

Даже если вас сократили, а новая работа все никак не находится, есть и другой выход — найти себя за пределами страны. Впрочем, это тоже нужно делать с умом. Какие мифы о трудоустройстве за границей мешают построить карьеру в других странах? Какие ошибки чаще всего допускают кандидаты? Об этом рассказала Ольга Лермонтова, создатель агентства карьерного консалтинга Dream Catch.







Фото: unsplash.com

«Развитые рынки могут быть существенно медленнее развивающихся. К тому же зарубежные кандидаты проходят через большее количество барьеров, чем местные. И на каждом этапе поиска воронка сужается сильнее, чем при подаче резюме на те же вакансии, скажем, в России. Поэтому и поиск работы отнимает значительно больше времени: этот процесс может занимать от 6 до 9 месяцев — к этому нужно быть готовым».

Другие практические советы по поиску работы за рубежом, нюансам релокации и способам использования нетворка «по месту действия» — ждут вас по ссылке .

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