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Ургант высмеял Лукашенко с автоматом. Это он ещё «перехват разговора» не слышал

05.09.2020 11:51 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера в программе «Вечерний Ургант» на 1 российском канале появился сюжет о Лукашенко и его сыне. Иван Ургант вышел к зрителям в подобии бронижилета и с игрушечным оружием в руках. На образ старшего Лукашенко также намекали усы и кепка. Его соведущий Дмитрий Хрусталев был одет с отсылкой к аутфиту младшего Лукашенко. Как вы понимаете, это отсылка к появлению «президентской» четы с оружием в руках возле дворца Независимости.

Когда ведущие вышли к зрителям, Ургант заявил, что «крысы разбежались» – ведь в студии, якобы, травили крыс. Затем Хрусталев попросил настоящее оружие вместо игрушечного, а Ургант парировал: «Было бы тебе, Митька, 15 лет – дал бы тебе «калаш». 

Смотрите сами. Как правильно заметили комментаторы – это создатели программы еще «перехват разговора Берлина и Варшавы» не слышали.

 

 
 
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Вчера в программе «Вечерний Ургант» на 1 российском канале появился сюжет о Лукашенко и его сыне. Иван Ургант вышел к зрителям в подобии бронижилета и с игрушечным...
 
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