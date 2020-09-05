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Ургант высмеял Лукашенко с автоматом. Это он ещё «перехват разговора» не слышал
Источник материала: KYKY>
Вчера в программе «Вечерний Ургант» на 1 российском канале появился сюжет о Лукашенко и его сыне. Иван Ургант вышел к зрителям в подобии бронижилета и с игрушечным оружием в руках. На образ старшего Лукашенко также намекали усы и кепка. Его соведущий Дмитрий Хрусталев был одет с отсылкой к аутфиту младшего Лукашенко. Как вы понимаете, это отсылка к
Когда ведущие вышли к зрителям, Ургант заявил, что «крысы разбежались» – ведь в студии, якобы, травили крыс. Затем Хрусталев попросил настоящее оружие вместо игрушечного, а Ургант парировал: «Было бы тебе, Митька, 15 лет – дал бы тебе «калаш».
Смотрите сами. Как правильно заметили комментаторы – это создатели программы еще
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Вчера в программе «Вечерний Ургант» на 1 российском канале появился сюжет о Лукашенко и его сыне. Иван Ургант вышел к зрителям в подобии бронижилета и с игрушечным...
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