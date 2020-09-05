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На руководителей PandaDoc завели уголовку. Компания обвинила «власть» в геноциде и политическом преследовании
Источник материала: KYKY>
Вы наверняка знаете, что случилось со всемирноизвестной IT-компанией PandaDoc – в ее офис пришли люди из ДФР, после чего были арестованы четыре сотрудника. Сейчас против них составляются уголовные дела. Это случилось как раз в тот момент, когда CEO и основатель PandaDoc Микита Микадо начал искать силовикам новую работу и
О ситуации детально высказался сам Микита.
«ИТшники, мы очень старались верить в то, что из Беларуси можно построить ИТ страну. Что ПВТ – это остров безопасности и надежности. Что если мы не лезем в политику, нас не будут трогать. Но можно ли не лезть, когда в автозаках насилуют женщин? Когда в тюрьмах пытают? Когда несовершеннолетних детей пиздят дубинками до увечий? Когда в ваших друзей и близких бросают гранаты?
Когда я услышал из первых уст о пытках и избиениях, я не мог сидеть в стороне. Я высказался и сделал то, что мог. Я сделал то, что должен был сделать. Так же, как и вы — не смогли и не сможете. Поэтому и вы, по их определению, в политике. И сейчас они начали мочить мою компанию. Взяли четырех случайных и ни в чем неповинных людей и посадили их в тюрьму. Вообще без оснований. Им шьют хищение в особо крупном размере».
Сотрудники PandaDoc заявили о политическом преследовании
Они уверены, что обыск и задержания – это политический заказ, который случился из-за волонтерской деятельности Микадо. Чтобы восстановить справедливость, они
«2-го сентября в минском офисе компании PandaDoc прошли обыски. Во время обысков в офисе были заблокированы более 20 сотрудников, 7 из которых были задержаны для допроса. К некоторым сотрудникам с обысками пришли домой и забрали их оттуда.
В течение 2 последующих дней сотрудники Департамента Финансовых Расследований (ДФР) опрашивали более 100 работников компании. На протяжение всего этого времени к задержанным сотрудникам не допускали адвокатов и никаких действий не велось.
4-го сентября, стало известно, что задним числом было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 УК Республики Беларусь: сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, используя своё должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству. К сотрудникам применена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.
Вся деятельность компании велась в полном соответствии с законодательством, что подтверждается неоднократными международными аудитами и проверками. И адекватные сотрудники ДФР, и адвокаты, и мы все это знаем.
Не секрет, что в Республике Беларусь практикуются политические заказы на оппонентов. Однако в данном случае власти решили взять в заложники 4-х невиновных людей, которые никоим образом не имеют отношения к инициативе основателей компании PandaDoc.
Эти репрессии проводятся, чтобы оказать давление и остановить инициативу основателей компании. Да, в рамках этой личной инициативы основатели компании оказывали помощь уволенным силовикам, бывшие коллеги которых начали против них репрессии. Целью этой инициативы было остановить насилие, и она никоим образом не была связана с компанией.
Сейчас в заложниках в заключении находятся:
Закона больше нет. Власть даже не пытается действовать по закону, она просто фабрикует дела под политические заказы, которые приходят сверху. И если вы думали, что это не коснется вас, то мы смело можем вас заверить в обратном — это уже коснулось всех.
Мы требуем немедленно освободить наших коллег, закрыть уголовное дело, дать компании нормально работать и приносить пользу и доход, в том числе государству.
В ином случае, наши шаги следующие:
Мы просим вас:
Иначе следующими будете вы».
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На руководителей PandaDoc завели уголовку. Компания обвинила «власть» в геноциде и политическом преследовании
Вы наверняка знаете, что случилось со всемирноизвестной IT-компанией PandaDoc – в ее офис пришли люди из ДФР, после чего были арестованы четыре сотрудника. Сейчас...
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