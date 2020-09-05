На руководителей PandaDoc завели уголовку. Компания обвинила «власть» в геноциде и политическом преследовании

Источник материала: KYKY

Вы наверняка знаете, что случилось со всемирноизвестной IT-компанией PandaDoc – в ее офис пришли люди из ДФР, после чего были арестованы четыре сотрудника. Сейчас против них составляются уголовные дела. Это случилось как раз в тот момент, когда CEO и основатель PandaDoc Микита Микадо начал искать силовикам новую работу и давать резкие интервью о Беларуси .

О ситуации детально высказался сам Микита.

«ИТшники, мы очень старались верить в то, что из Беларуси можно построить ИТ страну. Что ПВТ – это остров безопасности и надежности. Что если мы не лезем в политику, нас не будут трогать. Но можно ли не лезть, когда в автозаках насилуют женщин? Когда в тюрьмах пытают? Когда несовершеннолетних детей пиздят дубинками до увечий? Когда в ваших друзей и близких бросают гранаты?

Когда я услышал из первых уст о пытках и избиениях, я не мог сидеть в стороне. Я высказался и сделал то, что мог. Я сделал то, что должен был сделать. Так же, как и вы — не смогли и не сможете. Поэтому и вы, по их определению, в политике. И сейчас они начали мочить мою компанию. Взяли четырех случайных и ни в чем неповинных людей и посадили их в тюрьму. Вообще без оснований. Им шьют хищение в особо крупном размере».



Сотрудники PandaDoc заявили о политическом преследовании

Они уверены, что обыск и задержания – это политический заказ, который случился из-за волонтерской деятельности Микадо. Чтобы восстановить справедливость, они написали письмо , в котором детально рассказали, что случилось в компании и сколько сотрудников задержали и выдвинули свои требования к «власти». Цитируем.

«2-го сентября в минском офисе компании PandaDoc прошли обыски. Во время обысков в офисе были заблокированы более 20 сотрудников, 7 из которых были задержаны для допроса. К некоторым сотрудникам с обысками пришли домой и забрали их оттуда.

В течение 2 последующих дней сотрудники Департамента Финансовых Расследований (ДФР) опрашивали более 100 работников компании. На протяжение всего этого времени к задержанным сотрудникам не допускали адвокатов и никаких действий не велось.

4-го сентября, стало известно, что задним числом было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 УК Республики Беларусь: сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, используя своё должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству. К сотрудникам применена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Мы заявляем, что данное обвинение совершенно не соответствует действительности и не имеет под собой никаких оснований.

Вся деятельность компании велась в полном соответствии с законодательством, что подтверждается неоднократными международными аудитами и проверками. И адекватные сотрудники ДФР, и адвокаты, и мы все это знаем.

Не секрет, что в Республике Беларусь практикуются политические заказы на оппонентов. Однако в данном случае власти решили взять в заложники 4-х невиновных людей, которые никоим образом не имеют отношения к инициативе основателей компании PandaDoc.

Эти репрессии проводятся, чтобы оказать давление и остановить инициативу основателей компании. Да, в рамках этой личной инициативы основатели компании оказывали помощь уволенным силовикам, бывшие коллеги которых начали против них репрессии. Целью этой инициативы было остановить насилие, и она никоим образом не была связана с компанией.

Сейчас в заложниках в заключении находятся:

Юлия Шардыко, главный бухгалтер.

Дмитрий Рабцевич, директор.

Виктор Кувшинов, директор по продукту.

Владислав Михолап, HR.

Закона больше нет. Власть даже не пытается действовать по закону, она просто фабрикует дела под политические заказы, которые приходят сверху. И если вы думали, что это не коснется вас, то мы смело можем вас заверить в обратном — это уже коснулось всех.

Молчать мы больше не будем! В стране полный правовой беспредел. Действия властей ничем кроме геноцида и репрессиями назвать нельзя. Чем дальше это заходит, тем длиннее дорога обратно. А скоро будет обрыв.

Мы требуем немедленно освободить наших коллег, закрыть уголовное дело, дать компании нормально работать и приносить пользу и доход, в том числе государству.

В ином случае, наши шаги следующие:

Мы будем вынуждены закрыть компанию в Республике Беларусь, что приведет к потере высооплачиваемых рабочих мест

Так как в таком режиме работать не получится, то мы начнем основание альтернативы Парка Высоких Технологий вне РБ. Нас ждут.

Мы максимально ярко осветим этот процесс во всех международных медиа, политических и экономических кругах

Мы также начинаем движение по поддержке наших коллег, удерживаемых в заложниках — #SavePandaDoc.

Мы просим вас:

Записывать видео в нашу поддержку с тегом #SavePandaDoc.

Высказывать свое несогласие со всем происходящим беспределом в прессе, медиа и соцсетях с тегом #SavePandaDoc

Подключить всех журналистов, которых вы знаете. Наш контакт — savepandadoc@gmail.com

Нам нужна максимальная огласка. Нам нужно максимальное давление. Нам нужна максимальная солидарность.

Иначе следующими будете вы».