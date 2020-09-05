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На руководителей PandaDoc завели уголовку. Компания обвинила «власть» в геноциде и политическом преследовании

05.09.2020 11:51 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вы наверняка знаете, что случилось со всемирноизвестной IT-компанией PandaDoc – в ее офис пришли люди из ДФР, после чего были арестованы четыре сотрудника. Сейчас против них составляются уголовные дела. Это случилось как раз в тот момент, когда CEO и основатель PandaDoc Микита Микадо начал искать силовикам новую работу и давать резкие интервью о Беларуси

О ситуации детально высказался сам Микита. 

«ИТшники, мы очень старались верить в то, что из Беларуси можно построить ИТ страну. Что ПВТ – это остров безопасности и надежности. Что если мы не лезем в политику, нас не будут трогать. Но можно ли не лезть, когда в автозаках насилуют женщин? Когда в тюрьмах пытают? Когда несовершеннолетних детей пиздят дубинками до увечий? Когда в ваших друзей и близких бросают гранаты?

Когда я услышал из первых уст о пытках и избиениях, я не мог сидеть в стороне. Я высказался и сделал то, что мог. Я сделал то, что должен был сделать. Так же, как и вы — не смогли и не сможете. Поэтому и вы, по их определению, в политике. И сейчас они начали мочить мою компанию. Взяли четырех случайных и ни в чем неповинных людей и посадили их в тюрьму. Вообще без оснований. Им шьют хищение в особо крупном размере». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от mikitamikado (@mikitamikado)

Сотрудники PandaDoc заявили о политическом преследовании 

Они уверены, что обыск и задержания – это политический заказ, который случился из-за волонтерской деятельности Микадо. Чтобы восстановить справедливость, они написали письмо, в котором детально рассказали, что случилось в компании и сколько сотрудников задержали и выдвинули свои требования к  «власти». Цитируем. 

«2-го сентября в минском офисе компании PandaDoc прошли обыски. Во время обысков в офисе были заблокированы более 20 сотрудников, 7 из которых были задержаны для допроса. К некоторым сотрудникам с обысками пришли домой и забрали их оттуда.

В течение 2 последующих дней сотрудники Департамента Финансовых Расследований (ДФР) опрашивали более 100 работников компании. На протяжение всего этого времени к задержанным сотрудникам не допускали адвокатов и никаких действий не велось.

4-го сентября, стало известно, что задним числом было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 УК Республики Беларусь: сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, используя своё должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству. К сотрудникам применена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Мы заявляем, что данное обвинение совершенно не соответствует действительности и не имеет под собой никаких оснований.

Вся деятельность компании велась в полном соответствии с законодательством, что подтверждается неоднократными международными аудитами и проверками. И адекватные сотрудники ДФР, и адвокаты, и мы все это знаем.

Не секрет, что в Республике Беларусь практикуются политические заказы на оппонентов. Однако в данном случае власти решили взять в заложники 4-х невиновных людей, которые никоим образом не имеют отношения к инициативе основателей компании PandaDoc.

Эти репрессии проводятся, чтобы оказать давление и остановить инициативу основателей компании. Да, в рамках этой личной инициативы основатели компании оказывали помощь уволенным силовикам, бывшие коллеги которых начали против них репрессии. Целью этой инициативы было остановить насилие, и она никоим образом не была связана с компанией.

Сейчас в заложниках в заключении находятся:

  • Юлия Шардыко, главный бухгалтер.
  • Дмитрий Рабцевич, директор.
  • Виктор Кувшинов, директор по продукту.
  • Владислав Михолап, HR.

Закона больше нет. Власть даже не пытается действовать по закону, она просто фабрикует дела под политические заказы, которые приходят сверху. И если вы думали, что это не коснется вас, то мы смело можем вас заверить в обратном — это уже коснулось всех.

Молчать мы больше не будем! В стране полный правовой беспредел. Действия властей ничем кроме геноцида и репрессиями назвать нельзя. Чем дальше это заходит, тем длиннее дорога обратно. А скоро будет обрыв.

Мы требуем немедленно освободить наших коллег, закрыть уголовное дело, дать компании нормально работать и приносить пользу и доход, в том числе государству.

В ином случае, наши шаги следующие:

  • Мы будем вынуждены закрыть компанию в Республике Беларусь, что приведет к потере высооплачиваемых рабочих мест
  • Так как в таком режиме работать не получится, то мы начнем основание альтернативы Парка Высоких Технологий вне РБ. Нас ждут.
  • Мы максимально ярко осветим этот процесс во всех международных медиа, политических и экономических кругах
  • Мы также начинаем движение по поддержке наших коллег, удерживаемых в заложниках — #SavePandaDoc.

Мы просим вас:

  • Записывать видео в нашу поддержку с тегом #SavePandaDoc.
  • Высказывать свое несогласие со всем происходящим беспределом в прессе, медиа и соцсетях с тегом #SavePandaDoc
  • Подключить всех журналистов, которых вы знаете. Наш контакт — savepandadoc@gmail.com
  • Нам нужна максимальная огласка. Нам нужно максимальное давление. Нам нужна максимальная солидарность.

Иначе следующими будете вы».

 
 
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Вы наверняка знаете, что случилось со всемирноизвестной IT-компанией PandaDoc – в ее офис пришли люди из ДФР, после чего были арестованы четыре сотрудника. Сейчас...
 
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