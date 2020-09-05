Хроника дня: во Дворце независимости запланировано совещание, вчера задержали 41 человека

Источник материала: Onliner

Сегодня во Дворце независимости пройдет совещание с участием министров и представителей других государственных органов. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

На снимке видны председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель, государственный секретарь Совета безопасности Валерий Вакульчик и другие чиновники.





МВД: вчера задержан 41 человек

Пресс-служба министерства внутренних дел сообщила о задержании «за нарушение законодательства о массовых мероприятиях» 41 человека вчера, 4 сентября. 21 из них помещен в места содержания задержанных до рассмотрения административных дел в суде.

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