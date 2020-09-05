|
Хроника дня: во Дворце независимости запланировано совещание, вчера задержали 41 человека
Источник материала: Onliner
Сегодня во Дворце независимости пройдет совещание с участием министров и представителей других государственных органов. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
На снимке видны председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель, государственный секретарь Совета безопасности Валерий Вакульчик и другие чиновники.
МВД: вчера задержан 41 человек
Пресс-служба министерства внутренних дел сообщила о задержании «за нарушение законодательства о массовых мероприятиях» 41 человека вчера, 4 сентября. 21 из них помещен в места содержания задержанных до рассмотрения административных дел в суде.
(обновляется)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня во Дворце независимости пройдет совещание с участием министров и представителей других государственных органов. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)