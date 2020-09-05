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Николай Сванидзе: Хороших вариантов у Лукашенко нет

05.09.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный российский журналист считает, что Лукашенко уйдет в любом случае.



— Он (Лукашенко — прим.ред.) сейчас как котенок льнет к Владимиру Владимировичу Путину. Вот он к нему приполз, льнет, ластится, ласкается. И хочет ему как-то угодить, понравиться, — отмечает в интервью на Эхе Москвы Николай Сванидзе. — Картина — «Возвращение блудного сына» абсолютно просто. Прильнул к ногам.

Потому что только что хамил, арестовывал каких-то бойцов, чего-то говорил, что от нас не ждет ничего хорошего. И тут вдруг выяснилось, что настоящий друг и брат его. Старший причем брат, замечу.

Он хочет понравиться. Хочет сделать как можно больше доброго Путину, Кремлю. Ему удалось даже подслушать этот разговор между Берлином и Варшавой.

Те обсуждали, что хорошо бы сделать так, чтобы Путин не совал нос в Беларусь. И вот все это удалось подслушать Лукашенко. Это замечательный случай. Как же надо любить Россию, российского президента, чтобы подслушать именно такие важные вещи. Это замечательно совершенно.

На вопрос, чем же закончится для Лукашенко эта история, Николай Сванидзе ответил:

― Для Лукашенко она закончится плохо в любом случае. У него хороших вариантов больше нет. Либо он сдает свою страну и уходит после этого, потому что с ним Путин не будет иметь дело. Все, он как помнишь в «Маугли» — мертвый волк.

Всё, он готов, он уже не нужен. Значит, он успевает сдать Беларусь и после этого он уйдет. Либо может быть на какую-то красивую должность — неважно. Все равно уходит по факту. Либо он не сдает и тогда уходит, это значит, что его собственный народ свергнет. В любом случае это уход.

В одном случае он будет постыдный — если сейчас, а в другом случае просто суперпостыдный. И позорный. Если он, спасая себя, отдаст, пожертвует независимостью своей страны. И все равно после этого уйдет. Тогда это будет просто полное позорище. Хороших вариантов у него нет.
 
 
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Известный российский журналист считает, что Лукашенко уйдет в любом случае.
 
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