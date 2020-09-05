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Россия не разрешит «Белавиа» летать в свои аэропорты как минимум до конца сентября

05.09.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Очередное продление отмены рейсов по-прежнему завязано на пандемии COVID-19



Об этом информирует белорусский авиаперевозчик. Полеты во все пункты России приостановлены до 30 сентября, а в Воронеж, Казань и Нижний Новгород - аж до 24 октября. До 30 сентября для «Белавиа» закрыто небо над Грузией и Ашхабадом, в Ларнаку нельзя летать до 14 сентября, в Ригу - до 20-го.

Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года.
 
 
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Очередное продление отмены рейсов по-прежнему завязано на пандемии COVID-19
 
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