Россия не разрешит «Белавиа» летать в свои аэропорты как минимум до конца сентября









Об этом информирует белорусский авиаперевозчик. Полеты во все пункты России приостановлены до 30 сентября, а в Воронеж, Казань и Нижний Новгород - аж до 24 октября. До 30 сентября для «Белавиа» закрыто небо над Грузией и Ашхабадом, в Ларнаку нельзя летать до 14 сентября, в Ригу - до 20-го.





Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года.