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Григорчук в ближайшее время возглавит «Шахтер»
Источник материала: Партизан
Как стало известно Tribuna.com, 55-летний украинский специалист Роман Григорчук в ближайшее время возглавит «Шахтер».
Последним местом работы тренера была «Астана», которую он покинул в январе 2020 года.
В минувшем сезоне Григорчук привел клуб к победе в чемпионате и Суперкубке Казахстана, а также вывел «Астану» в групповой раунд Лиги Европы.
Напомним, 31 августа «Шахтер» покинул главный тренер Юрий Вернидуб. Клуб сообщил, что тренер ушел «по семейным обстоятельствам»,
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Как стало известно Tribuna.com, 55-летний украинский специалист Роман Григорчук в ближайшее время возглавит «Шахтер».
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