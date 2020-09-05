ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Григорчук в ближайшее время возглавит «Шахтер»

05.09.2020 12:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Как стало известно Tribuna.com, 55-летний украинский специалист Роман Григорчук в ближайшее время возглавит «Шахтер».

Последним местом работы тренера была «Астана», которую он покинул в январе 2020 года.

В минувшем сезоне Григорчук привел клуб к победе в чемпионате и Суперкубке Казахстана, а также вывел «Астану» в групповой раунд Лиги Европы.

Напомним, 31 августа «Шахтер» покинул главный тренер Юрий Вернидуб.  Клуб сообщил, что тренер ушел «по семейным обстоятельствам», пишет by.tribuna.com
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как стало известно Tribuna.com, 55-летний украинский специалист Роман Григорчук в ближайшее время возглавит «Шахтер».
 
Новости дня
Новости разные
 
«Савушкин продукт» входит в тройку крупнейших переработчиков молока на территории России и Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.09.2020
Mir24.TV Belarus
05.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика