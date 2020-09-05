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Человек Чести. Директор школы в Бресте и ее заместители уволились. На этом участке победила Тизановская

05.09.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На участке, где председателем была Елена Буглаева, Светлана Тихановская набрала в 2,3 раза больше голосов, чем Александр Лукашенко.

Человек Чести. Директор школы в Бресте и ее заместители уволились. На этом участке победила Тизановская
Елена Буглаева. https://upk10brest.schools.by/

«Я работаю честно, где бы я ни работала» 


Елена Буглаева во время открытия школы. Источник: https://t.me/Rogachuk/

На участке, где председателем была Елена Буглаева, Светлана Тихановская набрала в 2,3 раза больше голосов, чем Александр Лукашенко.
Директор брестской школы-сада №10 Елена Буглаева написала заявление на увольнение. В родительских чатах стали писать, что ее вынудили уволиться за честный подсчет голосов.

«Еврорадио» дозвонилось до Елены Буглаевой. Она отказалась раскрывать подробности, но подтвердила, что увольняется. И добавила, что вместе с ней из школы-сада уходят двое ее заместителей.

«Заместителей уволила я. Они увольняются со мной из солидарности, — сказала экс-директор. — Причина — моя гражданская позиция. Я работаю честно, где бы я ни работала. Вот мой ответ».

На президентских выборах Буглаева была председателем комиссии на участке №87, который находился как раз в школе-саду №10. Судя по протоколу, вывешенному в день голосования, уверенную победу здесь одержала кандидат в президенты Светлана Тихановская. Она набрала в 2,3 раза больше голосов, чем действующий президент Александр Лукашенко — 1 155 против 499.


Фото протокола на участке №87. https://belarus2020.org/

«По словам директора, ее вызвали на разговор, после которого она сама написала заявление. Также больше нет у нас замдиректора по учебной работе и замдиректора по хозяйственной части. Сегодня они с нами попрощались», — рассказала «Еврорадио» одна из сотрудниц школы-сада.

Вместе с директором школы также решили уволиться заместитель директора по учебной работе Людмила Марчук и замдиректора по хозяйственной работе Жанна Залюбич. Марчук на выборах была секретарем комиссии на том же участке, что и Елена Бугаева.


Людмила Марчук. https://upk10brest.schools.by/

Увольнение директора прокомментировал и председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук: «Елена Николаевна была назначена на должность директора с момента открытия данного учреждения образования – 1 сентября 2016 года. За время работы показала себя как умелый и ответственный руководитель. В августе она обратилась в управление по образованию администрации Московского района с просьбой о прекращении трудовых отношений по личным причинам. Сожалею, что уходит такой грамотный руководитель – но это исключительно право самого человека принимать такие решения. Связано оно может быть в том числе и с переездом в другой город…»
 
 
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На участке, где председателем была Елена Буглаева, Светлана Тихановская набрала в 2,3 раза больше голосов, чем Александр Лукашенко.
 
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