Человек Чести. Директор школы в Бресте и ее заместители уволились. На этом участке победила Тизановская

«Я работаю честно, где бы я ни работала»





Елена Буглаева во время открытия школы. Источник: https://t.me/Rogachuk/





На участке, где председателем была Елена Буглаева, Светлана Тихановская набрала в 2,3 раза больше голосов, чем Александр Лукашенко.

Директор брестской школы-сада №10 Елена Буглаева написала заявление на увольнение. В родительских чатах стали писать, что ее вынудили уволиться за честный подсчет голосов.





дозвонилось до Елены Буглаевой. Она отказалась раскрывать подробности, но подтвердила, что увольняется. И добавила, что вместе с ней из школы-сада уходят двое ее заместителей. «Еврорадио»до Елены Буглаевой. Она отказалась раскрывать подробности, но подтвердила, что увольняется. И добавила, что вместе с ней из школы-сада уходят двое ее заместителей.





«Заместителей уволила я. Они увольняются со мной из солидарности, — сказала экс-директор. — Причина — моя гражданская позиция. Я работаю честно, где бы я ни работала. Вот мой ответ».





На президентских выборах Буглаева была председателем комиссии на участке №87, который находился как раз в школе-саду №10. Судя по протоколу, вывешенному в день голосования, уверенную победу здесь одержала кандидат в президенты Светлана Тихановская. Она набрала в 2,3 раза больше голосов, чем действующий президент Александр Лукашенко — 1 155 против 499.









Фото протокола на участке №87. https://belarus2020.org/





«По словам директора, ее вызвали на разговор, после которого она сама написала заявление. Также больше нет у нас замдиректора по учебной работе и замдиректора по хозяйственной части. Сегодня они с нами попрощались», — рассказала «Еврорадио» одна из сотрудниц школы-сада.





Вместе с директором школы также решили уволиться заместитель директора по учебной работе Людмила Марчук и замдиректора по хозяйственной работе Жанна Залюбич. Марчук на выборах была секретарем комиссии на том же участке, что и Елена Бугаева.









Людмила Марчук. https://upk10brest.schools.by/





Увольнение директора прокомментировал и председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук: «Елена Николаевна была назначена на должность директора с момента открытия данного учреждения образования – 1 сентября 2016 года. За время работы показала себя как умелый и ответственный руководитель. В августе она обратилась в управление по образованию администрации Московского района с просьбой о прекращении трудовых отношений по личным причинам. Сожалею, что уходит такой грамотный руководитель – но это исключительно право самого человека принимать такие решения. Связано оно может быть в том числе и с переездом в другой город…»



