Ректор МГЛУ выступила с видеообращением

После событий, произошедших 4 сентября в Минском государственном лингвистическом университете, его ректор Наталья Баранова записала видеообращение к студентам, преподавателям и сотрудникам.

«Сегодня в нашем университете имело место беспрецедентное событие: в стенах университета сотрудники правоохранительных органов задержали пять наших студентов, которые принимали участие в студенческой акции. Случившееся стало для нас крайне неожиданным, поскольку нам не было известно о прибытии сотрудников органов внутренних дел и их действиях. Причины произошедшего органы внутренних дел объясняют тем, что в университете имела место несанкционированная акция», — отметила Баранова.

«Что произошло? Студенты планировали петь песни в фойе университета. Для диалога с ними были направлены деканы факультетов, в ходе исполнения песен мероприятие приобрело политизированный характер: прозвучали лозунги, появилась негосударственная символика. А дальше произошло то, что произошло. После случившегося мы прежде всего предприняли все возможные меры для того, чтобы уточнить, где находятся наши студенты и для их возвращения в университет», — рассказала ректор МГЛУ.

«Дорогие студенты и преподаватели! Во избежание в дальнейшем подобных случаев хотим еще раз обратить ваше внимание на недопустимость организации и проведения в университете несанкционированных мероприятий. Со своей стороны ректорат принимает необходимые меры по установлению причин того, что произошло, по усилению пропускного режима в университете и по предотвращению подобного в будущем. По исключению подобного в будущем. Весь ректорат и я лично очень сожалеем о произошедшем. Давайте беречь наш университет и друг друга, — завила Баранова.

Как сообщалось, в МГЛУ сотрудники милиции и неизвестные в гражданской одежде 4 сентября жестко задержали пятерых студентов. Как следует из видеокадров, которые распространили телеграм-каналы, в здание МГЛУ ворвались люди в черной форме, у некоторых из них на спинах была надпись «ОМОН». Они хватали студентов с применением грубой силы, заламывали им руки, выводили и выносили их из университета в микроавтобусы без номеров. Об этом же заявляют и студенты, которые стали свидетелями задержания.

При этом в холле присутствовало несколько человек из администрации МГЛУ, которые на действия силовиков никак не реагировали.

Спустя несколько часов задержанных студентов отпустили из милиции. На них составили протоколы за «участие в несанкционированном мероприятии».

Незадолго до этого около двух десятков студентов вуза собрались в холле университета, чтобы вместе спеть песни на английском языке. В руках у некоторых студентов были бело-красно-белые флаги. После исполнения последней песни ребята прокричали «Жыве Беларусь!». Студенты проводят такие собрания ежедневно с 1 сентября.