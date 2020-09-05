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Цепкало пообещал белорусским студентам, отчисленным из-за акции протеста, учебу в вузах стран ЕС
Источник материала: Навiны
По словам бывшего претендента на участие в президентских выборах Валерия Цепкало, белорусские студенты, отчисленные из-за участия в протестах, продолжат обучение в вузах стран Центральной Европы.
Он отметил, передает
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По словам бывшего претендента на участие в президентских выборах Валерия Цепкало, белорусские студенты, отчисленные из-за участия в протестах, продолжат обучение...
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