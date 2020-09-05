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Цепкало пообещал белорусским студентам, отчисленным из-за акции протеста, учебу в вузах стран ЕС

05.09.2020 12:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По словам бывшего претендента на участие в президентских выборах Валерия Цепкало, белорусские студенты, отчисленные из-за участия в протестах, продолжат обучение в вузах стран Центральной Европы.

Он отметил, передает DW, что такая договоренность уже имеется с властями Польши: «Если студент будет отчислен за свою активную гражданскую позицию, за свою гражданскую активность, он сможет продолжить обучение в вузах Польши, Балтии, Чехии и ряда других стран, которые поддержали инициативу».

 
 
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По словам бывшего претендента на участие в президентских выборах Валерия Цепкало, белорусские студенты, отчисленные из-за участия в протестах, продолжат обучение...
 
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