Цепкало пообещал белорусским студентам, отчисленным из-за акции протеста, учебу в вузах стран ЕС

По словам бывшего претендента на участие в президентских выборах Валерия Цепкало, белорусские студенты, отчисленные из-за участия в протестах, продолжат обучение в вузах стран Центральной Европы.

Он отметил, передает DW , что такая договоренность уже имеется с властями Польши: «Если студент будет отчислен за свою активную гражданскую позицию, за свою гражданскую активность, он сможет продолжить обучение в вузах Польши, Балтии, Чехии и ряда других стран, которые поддержали инициативу».