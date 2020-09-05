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Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении в воскресенье

05.09.2020 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 сен – Sputnik. На вечер субботы и воскресенье Белгидромет объявил желтый уровень опасности, синоптики предупреждают, что в субботу по западу, в воскресенье в отдельных районах республики ожидаются грозы, сообщает Sputnik. 

Желтый уровень означает, погодные условия могут быть потенциально опасны. Речь идет о явлениях, которые привычны для территории страны, но временами могут представлять опасность.

В целом, в воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром в западных и центральных районах, утром и днем на большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер будет западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха составит ночью +10..+16°С, днем +17..+23°С, по юго-востоку +24..+26°С.

В Минске в воскресенье также будет дождливо. Утром и днем возможна гроза (вероятность 80%). Температура воздуха ночью и утром +14..+16°С, днем +18..+20°С.

 
Теги: Минск
 
 
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На вечер субботы и воскресенье из-за гроз в отдельных регионах страны объявлен желтый уровень опасности.
 
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