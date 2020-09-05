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Ургант открыл сезон своего шоу пародией на Александра и Николая Лукашенко с автоматами
05.09.2020 12:45 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Как сказал Иван Ургант, он разыграл перед зрителями стихотворение Михаила Танича «Папа может, папа может, все что угодно». Все зрители прекрасно поняли, о ком на самом деле шла речь.
Шутку Ивана Урганта уже оценили не только в России, но и в Беларуси. В сети уже начала подниматься тема, что на следующем марше, который состоится в воскресенье, нужно также выйти к ОМОНовцам с водными пистолетами и назвать их «красавцами».
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Как сказал Иван Ургант, он разыграл перед зрителями стихотворение Михаила Танича «Папа может, папа может, все что угодно». Все зрители прекрасно поняли, о ком на...
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