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Ургант открыл сезон своего шоу пародией на Александра и Николая Лукашенко с автоматами

05.09.2020 12:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Как сказал Иван Ургант, он разыграл перед зрителями стихотворение Михаила Танича «Папа может, папа может, все что угодно». Все зрители прекрасно поняли, о ком на самом деле шла речь.

Шутку Ивана Урганта уже оценили не только в России, но и в Беларуси. В сети уже начала подниматься тема, что на следующем марше, который состоится в воскресенье, нужно также выйти к ОМОНовцам с водными пистолетами и назвать их «красавцами».

 
 
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Как сказал Иван Ургант, он разыграл перед зрителями стихотворение Михаила Танича «Папа может, папа может, все что угодно». Все зрители прекрасно поняли, о ком на...
 
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