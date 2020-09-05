Телекомментатор Владислав Татур вышел на свободу после шести суток ареста

Источник материала: Tut.by

Бывший комментатор телеканала «Беларусь 5» Владислав Татур вышел на свободу после шести суток ареста, сообщает « Трибуна» .



Фото: твиттер Владислава Татура

Напомним, Татур был задержан в воскресенье во время митинга в Минске. Суд Партизанского района назначил ему наказание в виде шести суток ареста.

Судья Александр Кочик вынес такой приговор, аргументировав тем, что Владислав безработный и у суда нет уверенности в том, что он сможет оплатить штраф.

20 августа стало известно, что спортивные комментаторы телеканала «Беларусь 5» Арташес Антонян, Владислав Татур и Ярослав Писаренко, а также руководитель отдела корреспондентов Андрей Иванов написали заявление на увольнение. Они были не согласны с политикой телерадиокомпании после выборов.