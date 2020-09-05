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Телекомментатор Владислав Татур вышел на свободу после шести суток ареста
Источник материала: Tut.by
Бывший комментатор телеканала «Беларусь 5» Владислав Татур вышел на свободу после шести суток ареста, сообщает «
Напомним, Татур
Судья Александр Кочик вынес такой приговор, аргументировав тем, что Владислав безработный и у суда нет уверенности в том, что он сможет оплатить штраф.
20 августа стало известно, что спортивные комментаторы телеканала «Беларусь 5» Арташес Антонян, Владислав Татур и Ярослав Писаренко, а также руководитель отдела корреспондентов Андрей Иванов написали заявление на увольнение. Они были не согласны с политикой телерадиокомпании после выборов.
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Бывший комментатор телеканала «Беларусь 5» Владислав Татур вышел на свободу после шести суток ареста.
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