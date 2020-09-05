ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Телекомментатор Владислав Татур вышел на свободу после шести суток ареста

05.09.2020 12:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бывший комментатор телеканала «Беларусь 5» Владислав Татур вышел на свободу после шести суток ареста, сообщает «Трибуна».


Фото: твиттер Владислава Татура

Напомним, Татур был задержан в воскресенье во время митинга в Минске. Суд Партизанского района назначил ему наказание в виде шести суток ареста.

Судья Александр Кочик вынес такой приговор, аргументировав тем, что Владислав безработный и у суда нет уверенности в том, что он сможет оплатить штраф.

20 августа стало известно, что спортивные комментаторы телеканала «Беларусь 5» Арташес Антонян, Владислав Татур и Ярослав Писаренко, а также руководитель отдела корреспондентов Андрей Иванов написали заявление на увольнение. Они были не согласны с политикой телерадиокомпании после выборов.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший комментатор телеканала «Беларусь 5» Владислав Татур вышел на свободу после шести суток ареста.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Вы все красавцы!» Иван Ургант спародировал Александра Лукашенко с автоматом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.09.2020
Mir24.TV Belarus
05.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика