«Вы все красавцы!» Иван Ургант спародировал Александра Лукашенко с автоматом

Источник материала: Tut.by

В первом выпуске нового сезона передачи «Вечерний Ургант» ее ведущий Иван Ургант спародировал Александра Лукашенко. Иван вошел в студию, где снимается телепередача, с игрушечным автоматом, и произнес несколько фраз, сказанных Александром Лукашенко в вечер 23 августа, когда он демонстративно ходил рядом с резиденцией с автоматом.

Иван Ургант и его соведущий Дмитрий Хрусталев вошли в павильон «Вечернего Урганта» в бронижилетах и с игрушечными автоматами. В передаче обыграли несколько фраз Александра Лукашенко, которые превратились в мемы. Например: «Разбежались крысы», «Вы все красавцы» и «Мы с вами до конца».

Когда Хрусталев спросил у Урганта, можно ли ему настоящий автомат, Иван ответил: «Эх, Митька, было бы тебе 15 лет, дал бы тебе настоящий «калаш». Ургант объяснил зрителям, что они с соведущим Дмитрием Хрусталевым разыграли сценку из стихотворения «Папа может все что угодно».

Напомним, вечером 23 августа в Беларуси, как и во многие другие дни, шли протесты. Протестующие дошли до Дворца независимости. Телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал несколько видео, на которых Лукашенко был в бронежилете и с автоматом (сначала автомат был без рожка, а потом — с ним).

Также на видео можно было видеть, как Лукашенко летел на вертолете над городом, уточнял у охраны, остался ли кто-то еще «там», замечал, что люди разбежались, «как крысы». А еще приветствовал силовиков, которые загородили проспект Победителей, и называл их «красавцами». Вместе с президентом был его 15-летний сын Николай в бронежилете, штурмовом шлеме и с пистолетом Glock 17.