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Брестское «Динамо» расторгло контракт с Василием Хомутовским. Ранее он защищал бело-красно-белый флаг
Источник материала: Tut.by
Брестское «Динамо» сообщило о расторжении контракта по соглашению сторон с тренером вратарей Василием Хомутовским.
Хомутовский пришел в команду в августе 2018 года. За это время клуб завоевал титул чемпиона Беларуси (2019), а также выиграл Суперкубок страны (2019, 2020).
«Коллектив футбольного клуба „Динамо-Брест“ благодарит Василия за высокий профессионализм и самоотдачу в работе. Успехов в дальнейшей карьере!», — говорится в
«Сегодня пришло мое время уйти. Я горд, что последние два года провел вместе с ФК „Динамо-Брест“. Вместе мы добились многого! Я хочу сказать огромное спасибо в первую очередь тем, чья работа очень важна, но не видна:
— работникам базы и стадиона. Вы профессионально выполняете большой объём работы, обеспечивая идеальные условия для тренировок;
— сотрудникам клубного офиса. Вы обеспечиваете эффективную работу всей структуры клуба;
— докторам, массажистам и администраторам. Вы имеете полный контроль над командой и управляете всеми организационными процессами;
— особенная благодарность нашим болельщикам! Вы — та сила, которая двигала нас к победам, особенно, когда было очень тяжело. Только ваша вера в нас давала нам уверенность;
— и, конечно, игрокам и тренерам. Совместными усилиями вы воплощаете мечты всех!
Чемпионство — это симбиоз профессиональной работы многих! И я благодарен всем, с кем довелось поработать на протяжении последних двух лет. Низкий поклон Бресту и людям, которые живут в этом городе, за особенную атмосферу, которую я чувствовал все это время. Ваш город достоин иметь команду-чемпиона!
Команде желаю удачи в следующем раунде Лиги Чемпионов и в чемпионате Беларуси», — сказал Хомутовский.
Отметим, что тренер активно выступал в поддержку честных выборов в Беларуси, призывал силовиков остановить насилие, а на прошлой неделе
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Брестское «Динамо» расторгло контракт с Василием Хомутовским. Ранее он защищал бело-красно-белый флаг
Брестское «Динамо» сообщило о расторжении контракта по соглашению сторон с тренером вратарей Василием Хомутовским.
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