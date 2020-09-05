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Брестское «Динамо» расторгло контракт с Василием Хомутовским. Ранее он защищал бело-красно-белый флаг

05.09.2020 12:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брестское «Динамо» сообщило о расторжении контракта по соглашению сторон с тренером вратарей Василием Хомутовским.


Фото: ФК «Динамо-Брест»

Хомутовский пришел в команду в августе 2018 года. За это время клуб завоевал титул чемпиона Беларуси (2019), а также выиграл Суперкубок страны (2019, 2020).

«Коллектив футбольного клуба „Динамо-Брест“ благодарит Василия за высокий профессионализм и самоотдачу в работе. Успехов в дальнейшей карьере!», — говорится в заявлении клуба.

«Сегодня пришло мое время уйти. Я горд, что последние два года провел вместе с ФК „Динамо-Брест“. Вместе мы добились многого! Я хочу сказать огромное спасибо в первую очередь тем, чья работа очень важна, но не видна:

— работникам базы и стадиона. Вы профессионально выполняете большой объём работы, обеспечивая идеальные условия для тренировок;

— сотрудникам клубного офиса. Вы обеспечиваете эффективную работу всей структуры клуба;

— докторам, массажистам и администраторам. Вы имеете полный контроль над командой и управляете всеми организационными процессами;

—  особенная благодарность нашим болельщикам! Вы — та сила, которая двигала нас к победам, особенно, когда было очень тяжело. Только ваша вера в нас давала нам уверенность;

— и, конечно, игрокам и тренерам. Совместными усилиями вы воплощаете мечты всех!

Чемпионство — это симбиоз профессиональной работы многих! И я благодарен всем, с кем довелось поработать на протяжении последних двух лет. Низкий поклон Бресту и людям, которые живут в этом городе, за особенную атмосферу, которую я чувствовал все это время. Ваш город достоин иметь команду-чемпиона!

Команде желаю удачи в следующем раунде Лиги Чемпионов и в чемпионате Беларуси», — сказал Хомутовский.

Отметим, что тренер активно выступал в поддержку честных выборов в Беларуси, призывал силовиков остановить насилие, а на прошлой неделе написал пост в поддержку бело-красно-белого флага.

 
Теги: Брест
 
 
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Брестское «Динамо» сообщило о расторжении контракта по соглашению сторон с тренером вратарей Василием Хомутовским.
 
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