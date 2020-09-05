МАЗ на кольцевой столкнулся с несколькими машинами

Источник материала: Onliner

Вчера около 18:15 на внешнем кольце МКАД произошла авария с участием самосвала МАЗ и пяти легковых автомобилей, сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водитель МАЗ, мужчина 1991 года рождения, ехал по кольцевой со стороны Казинца по направлению на Кижеватова. По предварительной информации, из-за несоблюдения дистанции он столкнулся с Ford Escape и Jeep Liberty, которые ехали впереди. Ford отбросило на Toyota, ту — на Skoda. Наконец, чешский автомобиль ударил BMW.













Травмы получили три человека, их доставили в медицинские учреждения.