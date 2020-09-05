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МАЗ на кольцевой столкнулся с несколькими машинами

05.09.2020 13:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера около 18:15 на внешнем кольце МКАД произошла авария с участием самосвала МАЗ и пяти легковых автомобилей, сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водитель МАЗ, мужчина 1991 года рождения, ехал по кольцевой со стороны Казинца по направлению на Кижеватова. По предварительной информации, из-за несоблюдения дистанции он столкнулся с Ford Escape и Jeep Liberty, которые ехали впереди. Ford отбросило на Toyota, ту — на Skoda. Наконец, чешский автомобиль ударил BMW.

МАЗ на кольцевой столкнулся с несколькими машинами

МАЗ на кольцевой столкнулся с несколькими машинами

МАЗ на кольцевой столкнулся с несколькими машинами

Травмы получили три человека, их доставили в медицинские учреждения.

 
 
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Вчера около 18:15 на внешнем кольце МКАД произошла авария с участием самосвала МАЗ и пяти легковых автомобилей, сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома.Читать далее…
 
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