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МАЗ на кольцевой столкнулся с несколькими машинами
Источник материала: Onliner
Вчера около 18:15 на внешнем кольце МКАД произошла авария с участием самосвала МАЗ и пяти легковых автомобилей, сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Водитель МАЗ, мужчина 1991 года рождения, ехал по кольцевой со стороны Казинца по направлению на Кижеватова. По предварительной информации, из-за несоблюдения дистанции он столкнулся с Ford Escape и Jeep Liberty, которые ехали впереди. Ford отбросило на Toyota, ту — на Skoda. Наконец, чешский автомобиль ударил BMW.
Травмы получили три человека, их доставили в медицинские учреждения.
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Вчера около 18:15 на внешнем кольце МКАД произошла авария с участием самосвала МАЗ и пяти легковых автомобилей, сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома.Читать далее…
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