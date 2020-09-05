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МВД РБ: 4 сентября за участие в акциях солидарности задержан 41 человек

05.09.2020 13:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Беларуси милиция и ОМОН 4 сентября задержали 41 человека за участие в гражданских акциях солидарности, сообщила пресс-служба МВД.

«Общая численность участников 22 протестных акций в 13 населенных пунктах составила около тысячи человек. … за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 41 человек. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворен 21 человек», - говорится в сообщении.

Таким образом, с 9 августа в Беларуси за участие в массовых акциях протеста против сфальсифицированных выборов, насилия, зверств и беззакония были задержаны около 8,2 тыс. человек.

 
 
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В Беларуси милиция и ОМОН 4 сентября задержали 41 человека за участие в гражданских акциях солидарности, сообщила пресс-служба МВД.
 
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