ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В учреждениях образования будут усилены меры безопасности. Поставят ОМОН в каждый класс?

05.09.2020 13:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Минобразования: в учреждениях образования будут усилены меры безопасности Глава Министерства образования Игорь Карпенко дал поручения, касающиеся обеспечения безопасности обучающихся, а также профессорско-преподавательского состава и прочих работников учреждений образования во время учебного процесса.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.

Сообщается, что в учреждениях образования будут приняты дополнительные меры по усилению контроля доступа посторонних лиц, а также иные меры по укреплению режима безопасности. Кроме того, будет организовано взаимодействие всех заинтересованных служб, включая органы правопорядка, в целях выполнения практических мероприятий по обеспечению безопасных условий пребывания граждан в учреждениях образования, пишет ОНТ.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минобразования: в учреждениях образования будут усилены меры безопасности Глава Министерства образования Игорь Карпенко дал поручения, касающиеся обеспечения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении в воскресенье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.09.2020
Mir24.TV Belarus
05.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика