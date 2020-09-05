В учреждениях образования будут усилены меры безопасности. Поставят ОМОН в каждый класс?

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.

Сообщается, что в учреждениях образования будут приняты дополнительные меры по усилению контроля доступа посторонних лиц, а также иные меры по укреплению режима безопасности. Кроме того, будет организовано взаимодействие всех заинтересованных служб, включая органы правопорядка, в целях выполнения практических мероприятий по обеспечению безопасных условий пребывания граждан в учреждениях образования, пишет