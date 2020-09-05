Засланный казачок от многодетной Симоньян. Чем занимаются в Беларуси медианаемники с Russia Today?

Тема медианаемников с Russia Today, спасающих одного неудачника, проигравшего выборы домохозяйке, раскрылась с неожиданной стороны. Глядя на весь тот трэш, что они производят, не могла не закрасться мысль, что они на самом деле не для Александра Григорьевича стараются, а для кого-то другого. И вот эти опасения подтвердились, пишет телеграм-канал "Белорусский порядок".





Среди двух десятков человек, высадившихся в Минске под позывным "архитекторы", были не только технические специалисты – продюссеры, корреспонденты и операторы. Среди них оказался и топ RT, с явным СВР-ным флером. А в чем специфика работы именно этой конторы? В отличие от мясников из ГРУ, кто занимается совсем нелегальщиной, резиденты Служба внешней разведки Российской Федерации занимаются сбором политической информации по легальным каналам. В том числе, под видом журналистов. Среди них оказался и топ RT, с явным СВР-ным флером. А в чем специфика работы именно этой конторы? В отличие от мясников из ГРУ, кто занимается совсем нелегальщиной, резиденты Служба внешней разведки Российской Федерации





Думаю, в Администрации президента многие будут удивлены, когда узнают, что один товарищ, являющийся аж замдиректора филиала RT на одном из европейских языков, подкатывал к негосударственным журналистам с неплохим предложением — готовить статьи о коррупции среди чиновников (необязательно высших), наличие имущества не по карману, связях с прикорытным бизнесом и тд.

Сумма гонорара весьма приличная — 550$ за текст, причем были готовы платить даже за опубликованную ранее информацию в разных источниках, просто перекомпилированную, и адаптированную под нынешние реалии. Размещать собирались "у себя". К счастью, несмотря на справедливую ненависть к режиму и хорошую оплату, примерно в среднюю зп журналиста, честные белорусы послали дорогих гостей на йух.





Что это значит? Что дорогие россияне после подмятия медиповестки под себя, готовятся подчинить и местные элиты. Наличие компромата позволит спокойно поставить под контроль высшее и среднее звено чиновников, когда дорогого президента скинут. А даже если он и останется (что очень маловероятно), контролировать параноящую элиту будут уже два хозяина. Со всеми вытекающими последствиями.





P.S. И у меня остается только один вопрос к тем, кто пригласил этих товарищей сюда: вы совсем тупорезы? Вы пригласили на белорусские налоги в страну отборную сволочь. Которая вместо повышения рейтинга вашего патрона, пытается расколоть общество на части, обрубая края так, чтобы их было сложнее сшить. А когда у них ничего не выйдет (потому что они ничего не знают о стране, где работают), они возьмутся и за вас. И будут не лимоны из дворца тырить, а возьмут за ваше мягкое подбрюшье: за дорогие джипы, за просторные квартиры в центре, за многоэтажные коттеджи в заповедных зонах. За детей в Европе и за счета в российских банках. Вам мало было проблем, так вы сюда пригласили новые. Молодцы, браво.



