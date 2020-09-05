Официально: 4 сентября «за нарушение законодательства о массовых мероприятиях» задержан 41 человек

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 4 сентября в Беларуси задержан 41 человек, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале.





По данным МВД, общая численность участников 22 протестных акций в 13 населенных пунктах составила около тысячи человек. При этом в столице несанкционированные мероприятия отмечались в нескольких местах. Так, собравшиеся в 18:00 у Комаровского рынка граждане проследовали до площади Независимости, где провели митинг, а затем разошлись.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 41 человек. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворен 21 человек», — отметила Чемоданова.

МВД также сообщает, что «в поддержку мира, безопасности и спокойствия» состоялось 16 массовых мероприятий во всех регионах страны, в которых приняло участие около 1,5 тыс. человек.

«Мероприятиями в поддержку мира, безопасности и спокойствия» в МВД называют митинги и прочие акции в поддержку Александра Лукашенко. Их участников власти не только не задерживают, но и всячески содействуют проведению подобных мероприятий. Не задерживает милиция и журналистов государственных СМИ.