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Савиных и Короткевич: начало белорусского общественно-политического диалога

05.09.2020 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Собеседники в студии ― известные белорусские политики, сопредседатель движения "Говори правду" Татьяна Короткевич и глава комиссии по международному сотрудничеству Палаты представителей, дипломат Андрей Савиных. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Массово и мирно: марши солидарности прошли в городах Беларуси в воскресенье

Темы дискуссии:

― причины сложившейся в Беларуси ситуации (спойлер ― это не только прошедшие 9 августа выборы);

― противостояние символов ― "бел-чырвона-белы" против "красно-зеленого" флага (отстаивать старые символы или искать новые?)

― планируемая Конституционная реформа (какой может быть Беларусь ― президентской или парламентской республикой?)

― образ будущего и цивилизационный выбор для Беларуси (Союзное государство, евразийская идея, западный вектор либо нейтралитет?)

Программу "Горизонт событий" с участием известных белорусских политиков Татьяны Короткевич и Андрея Савиных смотрите на Sputnik Беларусь.

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Что нас объединяет и как начать процесс урегулирования в белорусском обществе ― в гостях на радио Sputnik известные политики Татьяна Короткевич и Андрей Савиных.
 
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