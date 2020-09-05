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Савиных и Короткевич: начало белорусского общественно-политического диалога
05.09.2020 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Собеседники в студии ― известные белорусские политики, сопредседатель движения "Говори правду" Татьяна Короткевич и глава комиссии по международному сотрудничеству Палаты представителей, дипломат Андрей Савиных.
© Sputnik / Виктор Толочко
Темы дискуссии:
― причины сложившейся в Беларуси ситуации (спойлер ― это не только прошедшие 9 августа выборы);
― противостояние символов ― "бел-чырвона-белы" против "красно-зеленого" флага (отстаивать старые символы или искать новые?)
― планируемая Конституционная реформа (какой может быть Беларусь ― президентской или парламентской республикой?)
― образ будущего и цивилизационный выбор для Беларуси (Союзное государство, евразийская идея, западный вектор либо нейтралитет?)
Программу "Горизонт событий" с участием известных белорусских политиков Татьяны Короткевич и Андрея Савиных смотрите на Sputnik Беларусь.
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Что нас объединяет и как начать процесс урегулирования в белорусском обществе ― в гостях на радио Sputnik известные политики Татьяна Короткевич и Андрей Савиных.
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