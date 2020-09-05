ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пьяный солигорчанин угрожал милиционерам пистолетом - видео

05.09.2020 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент произошел 3 сентября в Солигорске на улице Парковая. В РОВД поступило сообщение о семейном конфликте: женщина пожаловалась на пьяного супруга, который угрожал избить ее и сына.

"На место выбыл наряд патрульно-постовой службы милиции. В ходе разбирательства 39-летний солигорчанин достал предмет, внешне похожий на пистолет Макарова, направил его на сотрудников милиции и привел в боевую готовность. При этом высказывал в адрес правоохранителей угрозы убийством", - рассказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

В момент, когда мужчина отвлекся, его удалось задержать. Сейчас он находится в ИВС. А пистолет, которым он угрожал сотрудникам правопорядка, оказался пневматическим.

В отношении задержанного составлен административный протокол за умышленное причинение психических страданий близким родственникам. Санкция статьи предусматривает штраф до 10 базовых величин или административный арест. За сопротивление сотрудникам органов внутренних дел с угрозой применения насилия следователи возбудили уголовное дело.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сначала мужчина угрожал избить жену и зарезать сына. Смотрите на Sputnik кадры оперативной съемки.
 
Новости дня
Новости разные
 
Из Жодинской тюрьмы вышел Владислав Татур
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.09.2020
Mir24.TV Belarus
05.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика