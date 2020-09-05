Пьяный солигорчанин угрожал милиционерам пистолетом - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент произошел 3 сентября в Солигорске на улице Парковая. В РОВД поступило сообщение о семейном конфликте: женщина пожаловалась на пьяного супруга, который угрожал избить ее и сына.

"На место выбыл наряд патрульно-постовой службы милиции. В ходе разбирательства 39-летний солигорчанин достал предмет, внешне похожий на пистолет Макарова, направил его на сотрудников милиции и привел в боевую готовность. При этом высказывал в адрес правоохранителей угрозы убийством", - рассказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

В момент, когда мужчина отвлекся, его удалось задержать. Сейчас он находится в ИВС. А пистолет, которым он угрожал сотрудникам правопорядка, оказался пневматическим.

В отношении задержанного составлен административный протокол за умышленное причинение психических страданий близким родственникам. Санкция статьи предусматривает штраф до 10 базовых величин или административный арест. За сопротивление сотрудникам органов внутренних дел с угрозой применения насилия следователи возбудили уголовное дело.